Waldbrände am Mittelmeer "Eine biblische Katastrophe"

Ein Ende der Waldbrand-Katastrophe am Mittelmeer ist nicht in Sicht. Besonders dramatisch ist die Lage weiterhin in Griechenland. In der Nacht mussten mehr als 1300 Menschen auf Fähren in Sicherheit gebracht werden.

In Südeuropa und der Türkei brennen weiterhin zahlreiche Wälder. Besonders stark betroffen ist Griechenland. Auf der Insel Euböa wurden in der Nacht mehr als 1300 Menschen mit Fähren aus dem Küstenort Limni gebracht, weil es keine andere Fluchtmöglichkeit mehr gab. Seit Dienstag hatten sich die Flammen durch ein großes Gebiet von Pinienwäldern gefressen und das Meer erreicht. Die örtlichen Behörden sprechen von der größten Katastrophe auf der Insel seit 50 Jahren.

Fanis Spanos, der für Euböa zuständige Gouverneur von Mittelgriechenland, setzte über Facebook einen Hilferuf ab. "Das Feuer geht unvermindert weiter, es verbrennt Wälder und zerstört Häuser, es bedroht Menschenleben! Wir wollen endlich eine ernsthafte Anzahl von Löschflugzeugen, die wir seit dem ersten Tag fordern! Und mehr Löschzüge!"

Gespenstische Lage in Athen

Nördlich von Athen breitet sich das Feuer Richtung Osten aus bis zum Marathon-See, dem größten Wasserreservoir der Hauptstadt. Die Autobahn, die Athen mit dem Norden des Landes verbindet, bleibt vorsorglich gesperrt, nahe gelegene Flüchtlingslager wurden evakuiert. Ein Brandhelfer kam ums Leben.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es am Morgen: Der Wind ließ nach - es handele sich aber nur um ein Zeitfenster, dass genutzt werden müsse, hieß es von der Feuerwehr. "Wenn wir es heute nicht schaffen, die Brände einzudämmen, dann werden wir ein Riesenproblem haben", sagte der für den Zivilschutz zuständige Vizegouverneur des Großraums Athens, Wassilis Kokkalis.

Die Situation in der griechischen Hauptstadt bleibt gespenstisch. Wegen der starken Rauchbildung stinkt die ganze Stadt, am dritten Tag in Folge geht Asche nieder. Die Behörden riefen die Einwohner auf, alle Fenster zu schließen und nicht aus dem Haus zu gehen.

Kampf gegen 64 Brände

Ein weiterer Großbrand tobte im Süden des Peloponnes. 70 Prozent der Gegend seien zerstört, sagte die Vizebürgermeisterin des Ortes Ost Mani, Eleni Drakoulakou. "Es ist eine biblische Katastrophe." Östlich der antiken Stätte von Olympia sowie in den Regionen Magne und Messinia brannten Hunderte Hektar. Mehr als 5000 Einwohner und Touristen waren gezwungen, vor dem Feuer in Magne zu fliehen.

Katastrophenschutzchef Nikos Hardalias sagte, die Feuerwehr habe es mit einer außerordentlich gefährlichen Lage zu tun, die es so noch nicht gegeben habe. In dieser Woche seien 154 Brände ausgebrochen, von denen 64 immer noch loderten.

Unterstützung aus mehreren Ländern

Die griechische Feuerwehr ist inzwischen am Rande ihrer Möglichkeiten. Unterstützung bekam sie aus der Ukraine, Zypern, Kroatien, Schweden und Israel. Heute sollen weitere Einsatzkräfte Rumänien und der Schweiz eintreffen. Die Ursache der Brände wird noch ermittelt. Katastrophenschutzchef Hardalias sagte, am Freitag seien drei Personen festgenommen worden, in zwei Fällen unter dem Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung, unter anderem nördlich von Athen.

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis versprach im Hauptquartier der Feuerwehr in Athen eine rasche Wiederaufforstung der von den Bränden betroffenen Gebiete. "Wenn dieser albtraumhafte Sommer zu Ende ist, werden wir alle Schäden so schnell wie möglich beheben", sagte er gegenüber Reportern.

Griechenland leidet unter einer Hitzewelle, die die Temperaturen diese Woche auf bis zu 45 Grad getrieben hat.

Erdogan: Schlimmste Brände in der Geschichte der Türkei

Große Hitze gibt es auch in Süditalien, auf dem Balkan und in der Türkei. Dort kämpfen Feuerwehrleute seit Tagen gegen Brände in fünf Provinzen. Mindestens acht Menschen starben bislang. Zehntausende mussten vor den Waldbränden fliehen. 13 Brände in sechs Provinzen sind nach offiziellen Angaben noch nicht unter Kontrolle. Besonders betroffen sind die Urlaubsregionen Antalya, Marmaris und Bodrum.

Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die Brände als die schlimmsten in der Geschichte des Landes. Die Regierung steht zunehmend in der Kritik, zu langsam und unzulänglich auf die Bedrohung reagiert zu haben. Insbesondere der Mangel an Löschflugzeugen und -hubschraubern sorgt für Empörung. Die Türkei ist dadurch in großem Umfang auf Maschinen aus anderen Ländern angewiesen.

Oppositionspolitiker verwiesen auf Zahlen der Forstbehörde, wonach im ersten Halbjahr nur zwei Prozent der für die Bekämpfung von Waldbränden vorgesehenen Gelder in Höhe von umgerechnet rund 20 Millionen Euro tatsächlich eingesetzt wurden. Die Regierung macht dagegen die heimische Luftfahrtvereinigung verantwortlich, die die Löschflugzeugflotte trotz großzügiger Finanzausstattung nicht ausreichend gewartet habe.

Not- und Krisenfall auf Sizilien ausgerufen

Auch im Süden Italiens kämpft die Feuerwehr seit Tagen gegen Brände. In Kalabrien wurden am Freitag nach einem Feuer zwei Tote gefunden. Die Regionalregierung von Sizilien rief wegen der Waldbrände für sechs Monate den Not- und Krisenfall aus. Seit Ende Juli brenne es auf Sizilien, und in den kommenden Wochen herrsche ein permanentes Risiko durch die außergewöhnliche Wetterlage auf Sizilien, begründete Regionalpräsident Nello Musumeci die Entscheidung.

Auf Sardinien eskaliert die Lage ebenfalls immer wieder. In der Provinz Oristano an der Westküste der Ferieninsel wüteten unlängst zahlreiche Waldbrände und richteten enorme Schäden an. Hinter vielen Bränden in Italien dürfte jedoch Brandstiftung stecken.