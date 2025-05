Schweizer Kanton Wallis Nach Gletschersturz droht weitere Gefahr Stand: 29.05.2025 09:52 Uhr

Das Bergdorf Blatten in der Schweiz ist nach einem Gletschersturz großteils verschüttet worden, eine Person wird noch vermisst. Die Behörden geben keine Entwarnung, denn durch den Abbruch hat sich ein Fluss aufgestaut.

Nach dem Gletschersturz im evakuierten Schweizer Bergdorf Blatten scheint die Gefahr noch nicht gebannt. Gestern waren große Teile eines Gletschers von einem Berg abgebrochen. Geröll- und Eismassen begruben Teile des Dorfes Blatten unter sich. Aufgrund des massiven Gletscherabbruchs beginnen sich nun der Fluss Lonza und der Dorfbach Gisentella zu stauen und bilden hinter den Absturzablagerungen in Blatten einen See. Das teilte der Regionale Führungsstab am späten Abend mit.

Es lasse sich derzeit nicht abschätzen, wie sich der Abfluss des Wassers durch die Ablagerungen entwickeln werde. In den talauswärts liegenden Gemeinden Wiler und Kippel sind flussnahe, potenziell gefährdete Gebäude evakuiert worden. Auch wird noch eine Person vermisst: Laut einer SRF-Korrespondentin ist die Suche mit Wärmebildkameras bislang ergebnislos verlaufen. Das Schweizer Fernsehen SRF berichtet in einem Liveticker.

Naturkatastrophe "beispiellos"

Die Naturkatastrophe sei historisch "beispiellos", hatte Raphaël Mayoraz, ein Naturgefahren-Experte des Kantons Wallis am Abend mitgeteilt. Auch er wies darauf hin, dass die Gefahr für das Tal auch nach dem Gletschersturz noch nicht gebannt sei. Denn durch den Abbruch könnte am aufgestauten Fluss Lonza auch eine Mure abgehen. Eine Mure ist eine Lawine aus Schlamm und gröberem Gesteinsmaterial.

Die Behörden wollen heute über die weiteren Entwicklung im Katastrophengebiet informieren.

Zahlreiche Häuser des Dorfes Blatten wurden zerstört.

"Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz"

"Das Unvorstellbare ist eingetroffen", sagte der Blattener Gemeindepräsident Matthias Bellwald in auf einer einer Pressekonferenz im Nachbarort Ferden am Mittwoch. Blatten liege unter einem sehr großen Schuttkegel. Obwohl die Katastrophe erst wenige Stunden zurücklag, zeigte sich Bellwald optimistisch. "Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz", sagte er und rief zum Wiederaufbau auf.

Druck von neun Millionen Tonnen Schutt

Auslöser dieser Ereignisse im südlichen Kanton Wallis ist ein relativ langsam verlaufender Bergsturz am Kleinen Nesthorn oberhalb des nun abgestürzten Birchgletschers. Durch das Abbröckeln des Kleinen Nesthorns lagern sich rund neun Millionen Tonnen Schuttmaterial auf dem Gletscher ab und üben Druck auf die Eismassen aus, wie Keystone-SDA berichtete.

Wegen der Gefahrenlage war das Dorf Blatten in der Ferienregion Lötschental bereits vorige Woche kurzfristig ganz geräumt worden. Rund 300 Einwohner mussten ihre Häuser verlassen.