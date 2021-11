Klimakonferenz in Glasgow Eindringliche Appelle und erste Zusagen Stand: 01.11.2021 16:53 Uhr

Am zweiten Tag der Weltklimakonferenz haben führende Politiker noch einmal eindringlich zum Klimaschutz aufgerufen. Bundeskanzlerin Merkel warb zudem für eine globale CO2-Bepreisung - US-Präsident Biden versprach Taten statt Worte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf der Weltklimakonferenz an alle Staaten appelliert, den Klimaschutz stärker voranzutreiben. Man sei noch nicht dort angekommen, wo man laut Pariser Klimaabkommen sein wollte.

Die Industrieländer hätten dabei eine besondere Verantwortung, so Merkel. Deshalb wolle Deutschland seinen Beitrag leisten und bis 2030 insgesamt 65 Prozent der Emissionen einsparen gegenüber 1990. Bis 2045 will die Bundesrepublik klimaneutral sein.

Kanzlerin für weltweiten CO2-Preis

Außerdem wolle Deutschland durch weitere Projekte unter anderem den Schutz von Wäldern stärken und Teil einer Initiative mit Südafrika sein, in der man versuche, aus der Nutzung von Kohle auszusteigen.

Die Kanzlerin machte sich auch für einen weltweiten CO2-Preis stark. "Wir werden mit staatlichen Aktivitäten allein nicht vorankommen", sagte sie. Es gehe um eine umfassende Transformation des Lebens und Wirtschaftens. "Deshalb will ich hier ein klares Plädoyer einlegen für die Bepreisung von Kohlenstoff-Emissionen."

Mit einem solchen Preis könne man die Industrie dazu bringen, die technologisch besten Wege zur Klimaneutralität zu finden. "In der Dekade des Handelns, in der wir jetzt leben, national ambitionierter zu sein, aber global Instrumente zu finden, die nicht nur Steuergelder einsetzen, sondern die wirtschaftlich vernünftig sind. Und das ist für mich die CO2-Bepreisung."

USA sagen zu, Klimaziele zu erreichen

Auch US-Präsident Joe Biden hielt zum Auftakt des zweiten Tages ein kurzes Statement. Darin versprach er, dass die USA ihre Klimaziele erreichen würden. Dies bedeute, dass die Emissionen bis 2030 um mehr als eine Gigatonne oder 50 bis 52 Prozent reduziert würden, sagt Biden in Glasgow. Es sei ein moralischer und ökonomischer Imperativ, den Klimawandel anzugehen. Die USA seien nicht nur zurück am Tisch, sie würden auch eine Führungsrolle einnehmen. Seine Regierung werde handeln und es nicht nur bei Worten belassen.

Zuvor hatte auch schon Chinas Präsident Xi Jinping eine Botschaft an die Staatengemeinschaft veröffentlicht. Laut staatlichen Medien forderte er darin, nicht nur mehr für den Klimaschutz zu tun, sondern den Schwellenländern auch dabei zu helfen, besser zu werden. Jeder solle das Beste nach seinen Möglichkeiten gegen den Klimawandel unternehmen, erklärt Xi demnach. Chinas Präsident nahm - ebenso wie Russlands Präsident Wladimir Putin - nur per Videoschalte an der Konferenz teil. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte seine Teilnahme ab, allerdings erst kurzfristig.

Kein starkes Signal vom G20-Gipfel

Zwei Wochen lang verhandeln 197 Nationen auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow über die weitere Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015. Es sieht die Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, idealerweise 1,5 Grad, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vor.

Allerdings hatte der G20-Gipfel am Wochenende in Rom nicht das Aufbruchssignal geliefert, welches sich viele für den Gipfel in Glasgow gewünscht hätten. So hatten sich die Länder der G20-Gruppe, die für 80 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich zeichnen, nur auf einen Minimalkonsens einigen können.

Das Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, wurde zwar bekräftigt, ein Zieldatum wurde aber nicht genannt. Auch bei der angestrebten CO2-Neutralität konnten sich die Staaten nicht auf ein konkretes Datum einigen. Diese soll nun "bis zur oder um die Mitte des Jahrhunderts" erreicht werden.