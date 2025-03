Zahlen von UN-Organisation Fast 9.000 Migranten auf Fluchtrouten gestorben Stand: 21.03.2025 12:38 Uhr

Im vergangenen Jahr sind fast 9.000 Menschen auf Fluchtrouten um Leben gekommen - so viele wie noch nie, seit die Internationale Organisation für Migration die Zahlen erhebt.

Noch nie sind weltweit so viele Todesfälle von Migranten registriert worden wie im vergangenen Jahr. Nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) kamen 2024 weltweit mindestens 8.938 Menschen auf Fluchtwegen ums Leben.

Schon im Jahr zuvor hatte die Organisation mit 8.748 Opfern einen Rekord gemeldet. Mehr als 8.000 Todesopfer habe es zuvor nur 2016 gegeben.

Zahl der Toten im Mittelmeer sinkt

Laut der Zählung des mit IOM verbundenen Missing Migrants Project starben allein in Asien mindestens 2.778 Migranten, 624 mehr als im Vorjahr. An zweiter Stelle folgte das Mittelmeer mit 2.452 Toten; dort waren es 703 weniger als im Vorjahr. Die dritthöchste Zahl von Todesfällen auf Migrationsrouten wurde in Afrika verzeichnet, mit 2.242 Opfern und einem Anstieg von 367.

IOM-Vizedirektorin Ugochi Daniels nannte die wachsende Zahl der Opfer "unannehmbar und vermeidbar". Der Anstieg in zahlreichen Weltregionen zeige, dass eine internationale und umfassende Antwort nötig sei.

Gewalt und Gefahren

Die Erhebungen der IOM gibt es seit 2014. Seitdem gelten mehr als 74.000 Migranten als tot oder vermisst. Die Organisation geht davon aus, dass die wahre Zahl noch deutlich höher liegt. Nicht alle Opfer würden gefunden und registriert. Die Zahl der weltweit registrierten Todesopfer steige seit fünf Jahren kontinuierlich.

Viele Todesfälle seien auch auf Gewalt zurückzuführen, berichtet die IOM. Menschenschmuggler und Banden würden Migranten oft drangsalieren, um Geld zu erpressen. Andere werden von Behörden aufgegriffen und wie in Libyen unter verheerenden Bedingungen in Lagern festgehalten. Weitere sterben bei dem Versuch, mit oft kaum seetüchtigen Booten die Küsten anderer Länder zu erreichen.

Flüchtlinge oder Migranten?

Migranten sind nach Definition der IOM alle Menschen, die ihren Wohnort verlassen - egal ‎aus welchen Gründen, wie lange oder ob sie es freiwillig oder ‎unfreiwillig tun. Manche beantragen Asyl, weil sie vor Krieg oder Verfolgung geflohen sind. Nach der Definition sind Flüchtlinge damit auch Migranten‎, aber nicht alle Migranten Flüchtlinge.