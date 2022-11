Baerbock auf Geberkonferenz Moldau soll weitere Hilfen bekommen Stand: 21.11.2022 06:31 Uhr

Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas - und besonders vom Krieg gegen die Ukraine betroffen. In Paris will eine Geberkonferenz weitere Hilfen für das Land organisieren. Auch Außenministerin Baerbock ist dabei.

Eine internationale Geberkonferenz will in Paris weitere Hilfen für Moldau organisieren, das besonders unter den Folgen des Krieges gegen die Ukraine leidet. Außenministerin Annalena Baerbock hatte vor ihrem Abflug nach Frankreich angekündigt, weitere Hilfen für die Ex-Sowjetrepublik bereitzustellen, nannte aber keine Summen. "Nun, wo der klirrende Winter vor der Tür steht, werden wir bei der dritten Konferenz der Moldau-Unterstützungsplattform noch einmal nachlegen", sagte sie.

Bei den beiden ersten Geberkonferenzen waren insgesamt 1,2 Milliarden Euro zusammengekommen. Es handelt sich zum Teil um Budgethilfen, Projektmittel, zinsgünstige Kredite und längerfristige Förderung etwa im Energiebereich. Das zwischen Rumänien und der Ukraine liegende Moldau mit rund 2,6 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Länder Europas.

Baerbock: Stehen solidarisch an Moldaus Seite

Baerbock sicherte der Republik Moldau weiter Solidarität zu. Die Aggression des russischen Präsidenten Wladimir Putin bedrohe insbesondere die Staaten, "die sich auf den Weg in die Richtung begeben haben, die für Putin am gefährlichsten ist: in Richtung Demokratie", sagte Baerbock. "Wer glaubt, Demokratien seien verwundbar, indem man Menschen frieren lässt, dem zeigen wir: Wir stehen geschlossen, solidarisch und entschlossen gegen jeden Versuch, ein Mitglied unserer europäischen Familie zu erpressen oder gefügig zu machen."

Treffen mit Macron

Moldau war im Sommer wie die Ukraine zum Beitrittskandidaten für die EU erklärt worden. Das Land nahm nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Hunderttausende Geflüchtete auf, von denen rund 90.000 weiterhin im Land sein sollen. Neben Baerbock sind an dem Treffen ihre französische Amtskollegin Catherine Colonna sowie die Außenminister von Rumänien und Moldau beteiligt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Moldaus Präsidentin Maia Sandu wollen zum Abschluss der Konferenz sprechen. Außerdem ist ein direktes Treffen von Baerbock mit Macron geplant.