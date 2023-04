Unglück in Marseille Acht Vermisste nach Gebäudeeinsturz Stand: 09.04.2023 20:17 Uhr

Im Zentrum der französischen Hafenstadt Marseille ist ein Gebäude eingestürzt. Mehrere Menschen wurden verletzt, die acht Bewohner des Hauses gelten als vermisst. Ein Feuer behindert die Rettungsarbeiten.

Beim Einsturz eines Gebäudes in der Marseiller Innenstadt sind mehrere Menschen durch Trümmer verletzt worden. Von den acht Bewohnern des Hauses fehlt bisher noch jede Spur. "In dem Gebäude lebten acht Personen und es sind diese acht Personen, von denen wir zurzeit keine Nachricht haben", sagte Marseilles Staatsanwältin Dominique Laurens. Die Menschen hätten nicht auf Anrufe reagiert. Verwandte hätten sich besorgt an die Behörden gewandt.

"Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es bei dieser schrecklichen Tragödie Todesopfer geben wird", sagte Benoît Payan, der Bürgermeister der südfranzösischen Stadt. Zwei angrenzende Gebäude seien zum Teil eingestürzt, eines habe später komplett nachgegeben. Die Suche nach möglichen Überlebenden habe die absolute Priorität, so Payan.

Feuer erschwert Arbeiten

Bei den vermutlich Verschütteten handelt es sich der Staatsanwältin zufolge überwiegend um ältere Menschen und ein Pärchen um die 30. Kinder seien wohl nicht in dem Gebäude gewesen. Auch aus einem benachbarten Haus könnte ein Mann unter den Trümmern verschüttet sein. Seine Ex-Freundin gab an, ihn nach dem Unglück nicht erreicht zu haben.

Ein Brand in den Trümmern behindere weiterhin die Rettungsarbeiten. Mehr als 100 Einsatzkräfte versuchten, das Feuer zu löschen und gleichzeitig Menschen zu schützen, die womöglich unter den Trümmern eingeschlossen seien, teilte die Feuerwehr mit.

Auch für die Rettungshunde ist das Feuer ein Problem. Wegen des Brandgeruchs und der heißen Temperaturen gestaltet sich ihr Einsatz schwierig, nach Verschütteten suchen. Die Hunde hätten bislang keine menschlichen Spuren gefunden, sagte Payan. Doch daraus dürfe man derzeit keine Schlüsse ziehen.

Mehr als hundert Einsatzkräfte versuchen seit der Nacht, das Feuer unter den Trümmern zu löschen. Bild: AFP

Augenzeugen berichten von einer Explosion

Das vierstöckige Haus im Zentrum Marseilles war in der Nacht gegen 0.40 Uhr eingestürzt. Die Ursache ist noch unklar. Möglicherweise habe eine Gasexplosion den Einsturz verursacht, sagte der Präfekt der Region, Christophe Mirmand.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und Premierministerin Élisabeth Borne sprachen den Betroffenen bei Twitter ihr Beileid aus und bedankten sich bei der Feuerwehr.

Keinerlei Hinweise auf Baufälligkeit

Im November 2018 waren beim Einsturz zweier Gebäude in Marseille acht Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Häuser befanden sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand.

Bei dem nun eingestürzten Gebäude gab es jedoch nach Angaben des Bürgermeisters wie des Präfekten keinerlei Hinweise auf Baufälligkeit. "Wir haben es hier nicht mit einer Straße mit schlechten Wohnverhältnissen zu tun", sagte Bürgermeister Payan.