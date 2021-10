Großbritannien Tory-Abgeordneter stirbt nach Messerangriff Stand: 15.10.2021 17:00 Uhr

In Großbritannien ist der Tory-Abgeordnete Amess bei einer Messerattacke getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurde er "mehrere Male" attackiert. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Der konservative Tory-Abgeordnete David Amess ist im Südosten Englands bei einer Messerattacke getötet worden. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Die Tat geschah in seinem Wahlkreis Southend West. Die Polizei hatte zuvor den Tod eines Mannes bei dem Vorfall bestätigt, ohne jedoch die Identität des Toten zu nennen.

Nach Angaben von Polizei und örtlichen Medien wurde Amess während eines Routinetreffens mit Bürgern in einer Kirche in Leigh-on-Sea östlich von London "mehrere Male" mit einem Messer attackiert. Amess hatte den Wahlkreis seit 1997 im Parlament vertreten.

Die örtliche Polizei erklärte, sie sei gegen 12.05 Uhr Ortszeit über einen Messerangriff informiert worden. "Ein Mann wurde wenig später festgenommen und wir suchen sonst niemanden." Bei dem Festgenommenen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 25-jährigen Mann, der nun des Mordes verdächtigt wird. Am Tatort wurde zudem ein Messer sichergestellt.

Einsatzwagen stehen am Tatort in Leigh-on-Sea Bild: AP

Entsetzen in allen politischen Lagern

Politiker aller politischen Lager äußerten sich entsetzt. Labour-Chef Keir Starmer twitterte, die Nachricht über den Angriff sei schrecklich. Er denke an den Abgeordneten, dessen Familie und dessen Mitarbeiter.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon schrieb, sie habe keine Worte für das Geschehene. Möge er in Frieden ruhen, twitterte Sturgeon.

Der frühere konservative Premierminister David Cameron twitterte, seine Gedanken und Gebete seien bei Sir David Amess und dessen Familie.

Wiederholt Angriffe auf Abgeordnete

Bereits in der Vergangenheit war es zu Angriffen auf britische Parlamentarier gekommen: 2016 wurde die britische Labour-Abgeordnete Jo Cox in ihrem Wahlkreis in Nordengland mit Messerstichen und Schüssen getötet. Ein Rechtsextremist wurde für die Tat verurteilt.

Der Ehemann von Jo Cox, äußerte nach der Tat sein Entsetzen. Die Attacke habe den Schmerz zurückgebracht, twitterte Brendan Cox. Aber auch die Erinnerung an die Liebe und das Mitgefühl, welches seiner Familie entgegengebracht wurde. Er hoffe, nun das gleiche für Amess Familie tun zu können.

Der Labour-Abgeordnete Stephen Timms wurde 2010 von einer Studentin mit einem Messer verletzt. Sie war von Online-Predigten eines mit Al-Kaida in Verbindung stehenden Predigers radikalisiert worden.

2000 wurden der liberaldemokratische Abgeordnete Nigel Jones und sein Berater Andrew Pennington von einem Mann mit einem Schwert angegriffen. Pennington wurde getötet, Jones verletzt.