G7-Treffen in Liverpool Warnung an Russland - Sorge wegen China Stand: 12.12.2021 12:45 Uhr

Ein russischer Einmarsch in die Ukraine werde "massive Konsequenzen" haben, warnen die G7-Staaten bei ihrem Treffen in Liverpool. Doch nicht nur das Agieren Moskaus war dort Thema, sondern auch die Lage in China.

Beim Treffen der Außen- und Entwicklungsministerinnen und -minister der G7-Staaten sind China und Russland zwar nicht dabei, aber dennoch stehen sie im Fokus der Beratungen.

Die G7-Staaten warnten Russland vor "massiven Konsequenzen" und "ernsthaften Kosten" im Falle eines Einmarsches in der Ukraine. Man vertrete eine "sehr klare" Position hinsichtlich solcher Konsequenzen für Moskau, erklärte die britische Außenministerin Liz Truss zum Abschluss des Treffens in Liverpool. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine müsse diplomatisch gelöst werden.

Hoffnung auf das Normandie-Format

"Jede Art der Gewaltanwendung zur Änderung von Grenzen ist nach internationalem Recht strikt verboten", heißt es im Entwurf der G7-Erklärung, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. "Wir rufen Russland zur Deeskalation und zur Suche diplomatischer Kanäle auf", heißt es weiter. Die G7 unterstützen ausdrücklich die Bemühungen des sogenannten Normandie-Formats. Bestehend aus Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland hatte dieses Format das Abkommen von Minsk erzielt, um den Konflikt im Osten der Ukraine beizulegen.

Russland verlegte Soldaten an die Grenze

Nach Informationen der NATO und laut ukrainischen Angaben sind Zehntausende zusätzliche russische Soldaten in den Grenzregionen zur Ukraine zusammengezogen worden. Auf Satellitenbildern sind Unterkünfte und Fahrzeuge zu erkennen. Die NATO befürchtet deshalb, dass ein russischer Angriff auf das Nachbarland bevorstehen könnte. Die russische Regierung wies dies wiederholt zurück.

Der Kreml reagierte bereits auf die G7-Verhandlungen. Man habe unter anderem US-Präsident Joe Biden deutlich gemacht, dass die Soldaten keine Gefahr für irgendjemanden darstellten, so die russische Regierung. Man werde dafür "dämonisiert", dass man Truppen im eigenen Land verlege.

Russland war zwischen 1997 und 2014 selbst Mitglied der Gruppe, die dann meist als G8 bezeichnet wurde. Diese Mitgliedschaft wurde nach der Annexion der ukrainischen Krim 2014 ausgesetzt. Nun bilden die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Japan die G7.

Intensive Debatten über China

Während Russland vor allem bei den akuten Bedrohungen eine große Rolle spielt, sind es die langfristigen Ziele und Strategien Chinas, die bei den G7-Staaten Besorgnis auslösen. Es habe "sehr, sehr intensive Debatten" über die Volksrepublik gegeben, zitiert Reuters ein Delegationsmitglied.

Man sei besorgt über "wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen" Chinas, machte die britische Außenministerin Liz Truss deutlich. Es sei deshalb wichtig, dass die G7-Gruppe andere demokratische Staaten bei Investitionen und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit unterstütze.

Deutschland übernimmt zum Jahreswechsel von Großbritannien den Vorsitz der G7. Außenministerin Annalena Baerbock hatte in Liverpool betont, dass die Zusammenarbeit auf dem gemeinsamen Verständnis einer globalen Wirtschaft beruhe, das auf Werten von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten basiere und an einem fairen Welthandel und an einem fairen Miteinander interessiert sei.