Baerbock bei G7-Treffen Staffelübergabe an Deutschland

Außenministerin Baerbock hat ihre ersten Antrittsbesuche hinter sich, nun trifft sie ihre Amtskollegen von den G7-Staaten in Liverpool. Deutschland übernimmt dann den Vorsitz von Großbritannien. Der Gastgeber hat zum Abschluss viel vor.

Nach ihren Antrittsbesuchen in Paris, Brüssel und Warschau nimmt die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ab heute an zweitägigen Beratungen der G7-Ressortchefs in Liverpool teil. Deutschland wird zum 1. Januar die Präsidentschaft über das Format von Großbritannien übernehmen. Baerbock will deshalb im Kreis der Ministerinnen und Minister das deutsche Programm für den Vorsitz vorstellen, teilte das Auswärtige Amt mit.

Weitere Themen sind das Verhältnis der sieben führenden Industriestaaten zu Russland und China, die Ukraine-Krise, die Entwicklungen in Iran und Afghanistan sowie die globale Gesundheit und die Klimapolitik.

Briten fordern mehr Geld

Baerbock traf im Vorfeld des Treffens bereits Großbritanniens Außenministerin und Gastgeberin Liz Truss. "An diesem Wochenende werden die weltweit einflussreichsten Demokratien Position gegen die Aggressoren beziehen, die die Freiheit untergraben wollen", sagte Truss.

Sie versprach, dass von dem Treffen in Liverpool eine starke Botschaft der Geschlossenheit ausgehen werde. Großbritannien will die G7 auch dazu bewegen, mehr Geld für Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern bereitzustellen. So soll verhindert werden, dass immer mehr Länder in finanzielle Abhängigkeit von China geraten. Am Nachmittag werden an dem G7-Treffen deshalb die Ministerinnen und Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung teilnehmen.

Welche Position gegen China?

Beobachter erwarten, dass auch über einen möglichen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking im Februar beraten wird, den die USA und Australien angekündigt haben. Die Bundesregierung strebt eine europäische Lösung an. Am Sonntag reist Baerbock weiter nach Brüssel, wo am Montag die EU-Außenminister zusammenkommen.

