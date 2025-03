Brieftauben bei Frankreichs Militär Tarnfarben im Taubenschlag Stand: 19.03.2025 12:37 Uhr

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg spielten Brieftauben eine wichtige Rolle, um Botschaften von der Front zu überbringen. Bis heute hält das französische Militär daran fest. Ein Besuch bei den gefiederten Soldaten.

Dutzende Tauben fliegen aufgeregt durch ihren Taubenschlag. Feldwebel Sylvain hüpft in voller Armeeuniform in Tarnfarben zwischen ihnen umher - und versucht die Vögel mit beiden Händen zu fassen. Heute lassen sie sich etwas bitten. "Sie wollen nicht raus. Sie sind ja hier zu Hause. Wenn ich sie hier rauslasse, fliegen sie sofort wieder zurück."

Für Unteroffizier Sylvain ist das eine tägliche Übung. Die Tauben stehen im Dienste der französischen Armee - und er ist ihr Chef. Etwa 200 Brieftauben gehören zum Fernmelderegiment. Für das heutige Flugtraining packt er mehre braune und graue Vögel in einen Transportkasten.

Eine Mittelstreckentaube schafft bis zu 600 Kilometer

Am Rande des Militärgeländes auf dem Mont Valérien ein paar Kilometer von Paris entfernt, lässt er eine nach der anderen fliegen. "Das ist eine Mittelstreckentaube. Sie schafft normalerweise so zwischen 350 bis 600 Kilometer", sagt er.

Sylvain blickt in den Himmel, während die Vögel ihre Kreise ziehen. Heute ist der Trainingsflug entspannt. Aber, wenn es drauf ankommt, können seine Tauben Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreichen. "Manchmal verirren sie sich, weil sie müde sind. Aber das ist selten. Sie lassen sich von nichts aufhalten."

Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde schafft eine Taube.

Bessere Witterung als ein Hund

Zu ihrem zu Hause auf dem Militärgelände bei Paris finden sie immer zurück. Dafür orientieren sie sich an Bergen, Flüssen, am Erdmagnetfeld - und am Geruch. "Die Taube hat ein bessere Witterung als ein Hund", sagt Syvain. 10 oder 20 Kilometer entfernt nähmen sie bereits den Geruch ihres Taubenschlags wahr.

Wenn Sylvain Futter bringt, kommen die Tauben ganz schnell wieder von ihrem Rundflug zurück. Im Taubenschlag schüttet er das Futter in einen kleinen Trog. Die Tauben picken sofort los. Es gibt beste Körner für beste Leistungen.

Lange Tradition in der französischen Armee

Das französische Militär ist das einzige in Europa, das noch eigene Brieftauben hält. "In der französischen Armee haben Brieftauben eine Tradition seit dem 19. Jahrhundert, um Nachrichten zu übermitteln. Das ist ein Wissen, das die Armee nicht verlieren möchte."

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg spielten Brieftauben eine wichtige Rolle, um Botschaften von der Front zu überbringen. Dafür wurden Nachrichten in kleinen Röhrchen an den Füßen der Tauben befestigt. "Was vor 100 Jahren funktionierte, funktioniert theoretisch immer noch. Wenn es einen Moment gäbe, ohne Elektrizität, müsste man ja weiter kommunizieren. Und die Taube könnte in so einem Fall eine Option sei."