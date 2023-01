Frankreich vor großem Streik gegen Rentenreform

Landesweite Proteste Frankreich droht ein "schwarzer Donnerstag" Stand: 19.01.2023 07:38 Uhr

Bis 64 statt bis 62 arbeiten - gegen diese Rentenpläne werden in Frankreich heute massive Proteste erwartet. Alle Gewerkschaften rufen zum Streik auf. Es wird ein Zugchaos befürchtet.

Hunderttausende Menschen wollen heute in Frankreich gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gehen - das wohl wichtigste Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron.

Dessen Mitte-Regierung will das reguläre Renteneintrittsalter schrittweise anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Gewerkschaften, Linke und nationalistische Rechte kritisieren das Vorhaben als brutal und ungerecht. Streiks drohen etwa in Schulen, bei Fluglotsen, bei der Bahn, Raffinerien und in Krankenhäusern.

Viele TGVs nach Deutschland fallen aus

Nur einer von zehn Regionalzügen soll fahren: Richtung Osten, Richtung Deutschland, nur jeder vierte TGV. In Paris soll nur jede fünfte Metro unterwegs sein und manche Linien gar nicht. 70 Prozent der Grundschullehrer in Frankreich wollen die Arbeit ruhen lassen.

Erstmals seit mehr als zehn Jahren haben alle großen Gewerkschaftsverbände zum Streik aufgerufen und landesweit 200 Demonstrationen angemeldet. Es wird mit einer Million Menschen auf der Straße gerechnet. 10.000 Polizisten sind im Einsatz. Rund ein Drittel davon allein in Paris. In Medien ist angesichts der Dimension von einem "schwarzen Donnerstag" die Rede.

Macron warnt vor Attacken auf Politiker

Präsident Emmanuel Macron warnt davor, das Land lahmzulegen oder Proteste gegen Abgeordnete zu richten. Einige Hardliner in der CGT Energie zum Beispiel wollen ihnen gezielt den Strom abstellen, damit sie lieber doch nicht für die Reform stimmen. Die wird Anfang Februar ins Parlament eingebracht. Heute aber gibt es erst einmal ein Kräftemessen auf der Straße.

Rentenreform ja, aber nicht so

Das Paradoxe: Sechs von zehn Franzosen sind dafür, das Rentensystem angesichts drohender Milliardenlöcher zu reformieren. Doch eben nicht so wie die Regierung. Die möchte das Einstiegsalter von 62 auf 64 anheben und schneller 43 Beitragsjahre einführen.

Die Mindestrente will die Regierung auf etwa 1200 Euro im Monat hochsetzen. Für Menschen, die besonders früh angefangen haben zu arbeiten, soll es früher in den Ruhestand gehen. Das jetzige Rentensystem läuft nach Angaben der Regierung auf eine Finanzierungslücke zu.

Mit Informationen von Stefanie Markert, ARD-Studio Paris