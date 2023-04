Streiks in Frankreich Proteste gegen Rentenreform reißen nicht ab Stand: 06.04.2023 13:34 Uhr

Gesperrte Straßen, blockierte Hochschulen: In Frankreich protestieren erneut zehntausende Menschen gegen die Rentenreform. Doch Präsident Macron steht weiterhin zu seinen Plänen.

Nach dem ergebnislosen Gespräch zwischen den französischen Gewerkschaften und der Regierung zur Rentenreform wird in Frankreich abermals gegen das Vorhaben gestreikt und protestiert. Am Vormittag errichteten die Demonstrierenden Straßenblockaden in der Nähe von Lyon, Rennes und Brest.

Berichten zufolge versperrten sie außerdem den Zugang zu einem Teil des Pariser Flughafens Charles de Gaulle, auch Hochschulen wurden an verschiedenen Orten blockiert. Der Bahnverkehr war erneut beeinträchtigt, allerdings weniger stark als an den vorherigen Protesttagen. Bisher sind Berichten zufolge in ganz Frankreich rund 118.000 Demonstrierende auf die Straßen gegangen.

Rund 11.500 Polizisten und Gendarme im Einsatz

Die Behörden rechnen landesweit mit bis zu 800.000 Demonstrierenden gegen die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Etwa 11.500 Polizisten und Gendarme sind im Einsatz. Die Demonstration in Paris zieht vom Invalidendom zum Place d'Italie.

Seit der Verabschiedung der Reform hatten sich die Proteste teilweise radikalisiert. Die Sicherheitskräfte gerieten wegen ihres teilweise brutalen Vorgehens in die Kritik.

Reform soll drohendes Loch in der Rentenkasse stopfen

Präsident Emmanuel Macron, der derzeit auf Staatsbesuch in China ist, ließ über sein Umfeld verbreiten, dass er zu der Reform stehe und dass das Land sich nicht in einer demokratischen Krise befinde. Diesen Vorwurf hatte Gewerkschaftschef Laurent Berger gestern erhoben.

Macron und die Mitte-Regierung wollen mit der umstrittenen Rentenreform ein drohendes Loch in der Rentenkasse stopfen. Die Gewerkschaften und große Teile der Opposition lehnen die Reform als unfair ab.

Die Reform ist allerdings noch nicht in Kraft getreten. Dies soll Macrons Plänen zufolge bis Ende des Jahres geschehen. Derzeit wird das Vorhaben vom Verfassungsrat geprüft. Abgeordnete, Senatoren und auch Premierministerin Élisabeth Borne hatte die Instanz angerufen, um den Text unter die Lupe zu nehmen.

Der Verfassungsrat kann die Reform in Teilen oder vollständig kippen oder für verfassungskonform erklären. Ende nächster Woche will er seine Entscheidung bekannt geben.