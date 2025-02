Nach erstem Treffen am Montag Macron lädt zu neuem Ukraine-Gipfel ein Stand: 19.02.2025 03:18 Uhr

Nach einem ersten Ukraine-Gipfel mehrerer europäischer Staaten am Montag lädt Präsident Macron nach Medienberichten für heute zu einem weiteren Treffen ein. Auch nicht-europäische Länder sollen teilnehmen.

Nach den Ukraine-Gesprächen von Vertretern der USA und Russlands hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Medienberichten zufolge europäische Verbündete für Mittwoch zu neuen Beratungen nach Paris eingeladen.

Den Zeitungen "Le Parisien" und "Ouest France" zufolge sollen an dem geplanten Treffen neben mehreren europäischen Staaten auch nichteuropäische Länder teilnehmen.

Macron: Rolle der USA muss geklärt werden

Am Montag gab es bereits einen Ukraine-Gipfel mehrerer europäischer Länder in Paris, an dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnahm. Im Anschluss daran erklärte Macron, er wünsche sich ein klareres Bild des möglichen künftigen Engagements der USA für die Sicherheit der Ukraine und Europas.

In einem Interview mehrerer Regionalzeitungen sagte er über das Treffen: "Alle haben es als wichtig erachtet, die Rolle klären zu können, die die USA direkt oder indirekt gewillt sind, am Tag danach für die Sicherheit der Ukraine und Europas zu spielen."

Beratungen zwischen USA und Russland

US-Präsident Donald Trump hatte nach einem Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin den Beginn von Gesprächen über die Zukunft der Ukraine angekündigt.

Bei einem ersten Treffen in Riad vereinbarten Washington und Moskau Verhandlungen zur Beilegung ihrer Differenzen und zur schnellen Beendigung des Ukraine-Kriegs. Die Ukraine und die Europäer waren nicht eingeladen.