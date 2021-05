Messerattacke in Frankreich Angreifer verletzt Polizistin

Ein Angreifer hat in Frankreich eine Polizistin verletzt, bevor er offenbar bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde. Über sein Motiv ist bislang nichts bekannt. Er soll psychische Problemen gehabt haben.

Im Westen Frankreichs ist eine Polizistin bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Bei der Festnahme des zunächst flüchtigen Verdächtigen wurden zwei weitere Polizisten sowie der mutmaßliche Angreifer verletzt, der wenig später starb, wie es aus Ermittlerkreisen hieß.

Die Tat ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Morgen im Polizeigebäude von La Chapelle-sur-Erdre nahe Nantes. Der Mann stach demnach auf der Wache mit einem Messer auf eine Polizistin ein und entwendete ihre Dienstwaffe. Dann flüchtete er. Bei der Fahndung nach dem Mann waren mehr als 200 Sicherheitskräfte, Hubschrauber und Spürhunde im Einsatz. Der Täter war zu Fuß geflüchtet.

Die Schulen in der Umgebung wurden nach Angaben eines Sprechers der Stadtverwaltung alarmiert und angewiesen, die Schüler nicht aus dem Gebäude zu lassen. Via Twitter rief die Gendarmerie die Bevölkerung auf, das betroffene Gebiet zu meiden.

Zwei weitere Polizisten verletzt

Am Nachmittag meldete die Polizei die Festnahme eines Verdächtigen infolge eines Schusswechsels. Bei der Festnahme wurden den Angaben zufolge zwei Beamte an der Hand und am Arm verletzt. Nach den Meldungen über die Festnahme hieß es aus Ermittlerkreisen, der Verdächtige sei tot. Näheres zu den Umständen war zunächst nicht bekannt. Der Mann wurde aber als "radikalisiert und psychisch sehr schwer krank" beschrieben.

Innenminister Gérald Darmanin und der Staatsanwalt von Nantes begaben sich an den Ort des Geschehens. Vor den Kommunalwahlen in Frankreich im Juni und der Präsidentenwahl im kommenden Jahr sind die Themen innere Sicherheit und Angriffe auf die Polizei ein heißes politisches Eisen. In den vergangenen Wochen wurden in Frankreich zwei Beamte im Dienst getötet.