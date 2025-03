Londoner Flughafen Heathrow Europas Drehkreuz steht still Stand: 21.03.2025 13:58 Uhr

Am Londoner Flughafen Heathrow geht seit der Nacht nichts mehr. In einem Umspannwerk gab es einen Brand, der zu Stromausfällen geführt hat. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Die Anti-Terror-Polizei ermittelt.

Ein Handyvideo, in der Nacht aufgenommen, zeigt die Rauchsäule, die in den Londoner Himmel ragt, hell erleuchtet vom Feuer. Es brennt im Westen der Stadt, in einem Umspannwerk in einem Wohngebiet.

Anwohner werden aus dem Schlaf gerissen, so wie Vanouka Sinclaire. "Es gab plötzlich einen lauten Knall, das Haus hat gewackelt", sagt sie. Es seien überall Flammen am Ende der Straße gewesen.

Das Feuer führte zu Stromausfällen. 62.000 Häuser und Wohnungen waren betroffen, wobei die Stromversorgung bei den meisten wieder hergestellt werden konnte. Doch es erwischte auch den geschäftigsten Flughafen Europas: Heathrow. An einem normalen Tag werden dort um die 230.000 Passagiere abgefertigt. Freitags ist besonders viel los. Doch an diesem Morgen blieb alles schwarz.

Tausende Passagiere gestrandet

Die Britin Anbjana Khatwa, die in die USA reisen wollte, beschreibt die ungewöhnliche Szene in den frühen Morgenstunden im BBC-Radio: Sie und ein Taxifahrer seien auf dem Weg zum Terminal 4 gewesen. "Er meinte schon, es sei ziemlich dunkel", erzählt sie. Die Straßenlampen seien alle aus gewesen. "Ich fragte, ob das normal sei. Er meinte, nein. Er verstehe es auch nicht." Von der Polizei sei das Taxi dann gestoppt worden. So wie Khatwa sind nun Tausende Menschen gestrandet.

Zahlreiche Flüge nach London mussten in der Luft umkehren oder wurden umgeleitet. Auf kleinere Flughäfen in Großbritannien, sagt Reise-Journalist Simon Calder. Er verweist auf die Störungen allein im Vereinigten Königreich - mit Flügen nach Cardiff, Birmingham, Manchester, Glasgow. "Da gibt’s gar nicht genug Leute für die Gepäck- und Passabfertigung."

Andere Flüge wiederum landeten in völlig anderen Ländern als geplant: Als Beispiel nennt Calder einen Flug von British Airways aus Ghana, der in Frankreich gelandet sei. "Viele Passagiere werden aber gar nicht die Papiere haben, um sich in Europa aufzuhalten. Wahrscheinlich werden sie einige Tage im Transit feststecken", sagt er. "Das mag man sich gar nicht vorstellen."

Medien gehen von Millionenschäden aus

Für die Flugindustrie dürften Millionenschäden entstanden sein, schreiben britische Medien, für Hotels für Passagiere, Umbuchungen, Erstattungen, Kompensationen. Doch die Nachwirkungen ziehen noch weitere Kreise, erklärt BBC-Reporter Nick Marsh: "Reisen ist wie der Herzschlag des globalen Geschäfts. Nicht nur die Urlaube. Viele Menschen reisen für die Arbeit. Wenn die nicht zu ihren Meetings kommen, wirkt sich das auf alle Industrien aus, die von Flugreisen abhängen."

Nun steht die Frage im Raum, wie so wichtige kritische Infrastruktur wie der Heathrow Airport so anfällig sein konnte für einen Stromausfall. Energieminister Ed Miliband sprach von einem beispiellosen Feuer. Der Brand habe nicht nur das Umspannwerk erfasst, sondern auch einen Reservegenerator untüchtig gemacht.

"Noch ist es zu früh zu sagen, was das verursacht hat. Offensichtlich werden wir uns die Gründe genau anschauen - und auch Schutz und Resilienz für so wichtige Orte wie Heathrow", sagte er. Für Fremdeinwirkung gebe es keine Hinweise.

Trotzdem leiteten Anti-Terror-Ermittler eine Untersuchung ein. Die Londoner Metropolitan Police begründete diese Entscheidung mit den Auswirkungen des Feuers auf kritische nationale Infrastruktur. Die Einheit verfüge über spezialisierte Ressourcen und Fähigkeiten, die helfen könnten, die Brandursache schnell zu finden, teilte sie mit.