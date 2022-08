Im Mittelmeer gerettet 106 Migranten dürfen in Italien an Land Stand: 23.08.2022 14:08 Uhr

Die italienischen Behörden erlauben einem Schiff der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" in Tarent anzulegen. An Bord sind mehr als 100 Migranten, die aus Seenot gerettet wurden.

Das Schiff "Geo Barents" bringt 106 im Mittelmeer aus Seenot gerettete Menschen nach Italien. Wie die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen", die das Schiff betreibt, mitgeteilt hat, haben die Behörden in Rom den Hafen der süditalienischen Stadt Tarent als Anlaufstelle zugewiesen.

Migranten hatten die Türkei verlassen

Die Crew der "Geo Barents" hatte die Flüchtlinge und Migranten vergangenen Sonntag in der italienischen Such- und Rettungszone aus Seenot gerettet. Nach eigenen Angaben war das Schiff auf dem Weg in das Einsatzgebiet, als die Besatzung von den italienischen Behörden auf den Notfall aufmerksam gemacht wurde. Demnach hatten die Schutzsuchenden von der Türkei aus die Überfahrt angetreten.

Tödliche Fluchtroute

Außer der "Geo Barents" ist derzeit auch die "Open Arms Uno" auf dem Mittelmeer unterwegs. Das Schiff der gleichnamigen spanischen Organisation hatte am 17. August ebenfalls etwa 100 Flüchtlinge an Bord genommen.

Mit bislang 1161 Toten und Vermissten in diesem Jahr zählt das Mittelmeer zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Lediglich die Schiffe einiger Hilfsorganisationen halten Ausschau nach in Seenot geratenen Flüchtlingen. Eine staatliche getragene Mission gibt es nicht.