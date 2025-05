Krieg gegen die Ukraine Luftangriffe gehen weiter, trotz Feuerpause Stand: 08.05.2025 05:20 Uhr

Bis Samstag wollte Russland die Waffen niederlegen. Doch bereits kurz nach Beginn der einseitig verkündeten Feuerpause griff das Militär ukrainischen Angaben zufolge die Region Sumy an. Auch Russland meldete ukrainische Angriffe.

Trotz der von Kremlchef Wladimir Putin verkündeten dreitägigen Feuerpause im russischen Angriffskrieg hat die ukrainische Luftwaffe in der Nacht weitere Bombenangriffe der gegnerischen Streitkräfte gemeldet. Russische Flugzeuge hätten wiederholt Lenkbomben über der Region Sumy abgeworfen, teilte die Luftwaffe am frühen Morgen auf Telegram mit. Sie warnte vor Luftaktivitäten in östlicher Richtung.

Auch aus der westrussischen Region Lipezk wurden Drohnenalarm und nächtliche Angriffe gemeldet, wie Gouverneur Igor Artamonow auf Telegram bekannt gab. Die Angaben beider Kriegsparteien können nicht unabhängig überprüft werden.

Selenskyj erneuerte Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe

Die von Putin angeordnete Waffenruhe sollte in Moskau um Mitternacht (23.00 Uhr MESZ am Mittwoch) beginnen und drei Tage bis Samstag dauern. Der russische Präsident will damit die Feiern zum Gedenken an den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg vor 80 Jahren schützen.

Die ukrainische Führung wies den Vorstoß zurück und erklärte, sie könne die Sicherheit der Besucher bei der Parade nicht garantieren. Wegen einer Reihe von ukrainischen Drohnenangriffen mussten nach Angaben des russischen Tourismusverbands Ator seit Dienstag mindestens 350 Flüge gestrichen werden. 60.000 Passagiere seien zwischenzeitlich gestrandet. Unter anderem waren die Flughäfen in Sankt Petersburg und Moskau betroffen.

In seiner abendlichen Videoansprache bekräftigte Präsident Wolodymyr Selenskyj den auch von den USA unterstützten Vorschlag, mit einer 30 Tage dauernden Unterbrechung der Kämpfe zu beginnen.

Kreml erwartet 29 ausländische Delegationen

Russland erwartet zum Tag des Sieges eigenen Angaben zufolge 29 ausländische Delegationen. Wegen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die westlichen Alliierten nicht vertreten. Die meisten Gäste kommen aus den früheren Sowjetrepubliken oder sind Bündnispartner Russlands.

Gestern empfing der russische Präsident Staatschef Nicolás Maduro aus Venezuela und Präsident Miguel Díaz-Canel aus Kuba. Auch der chinesische Präsident Xi Jinping und Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva trafen in Moskau ein.