Krieg gegen die Ukraine Pilot von F-16-Kampfjet im Einsatz gestorben Stand: 13.04.2025 00:01 Uhr

Lange musste die Ukraine auf westliche F-16-Kampfjets warten. Jetzt hat sie einen weiteren Jet verloren. Präsident Selenskyj bestätigte auch den Tod des Piloten. Die Ursache ist unklar. Es ist der zweite tödliche Jet-Absturz.

Ein ukrainischer Kampfpilot ist offiziellen Angaben zufolge bei einem Einsatz mit einem westlichen Kampfjet des Typs F-16 ums Leben gekommen. "Heute ist bei einem Kampf in einer F-16 Kapitän Pawlo Iwanow getötet worden", bestätigte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es handelt sich um den zweiten Todesfall eines ukrainischen F-16-Piloten seit der Auslieferung der in den USA hergestellten Kampfjets an die Ukraine im vergangenen Sommer.

Umstände sollen untersucht werden

Der Staatschef sprach den Hinterbliebenen des 26-Jährigen sein Beileid aus und kündigte an, die Umstände des Todes zu klären. Postum verlieh Selenskyj Iwanow den Titel "Held der Ukraine".

Nähere Angaben zu den Umständen des tödlichen Einsatzes machte die ukrainische Armee nicht. Der ukrainische Dienst der BBC berichtete am Samstagabend aber unter Berufung auf Regierungsquellen, dass das Flugzeug von russischen Raketen über dem Gebiet Sumy im Nordosten der Ukraine abgeschossen worden sei.

Zweiter tödlicher Jet-Absturz

Damit hätte die Ukraine die zweite der für Kiew so wertvollen Maschinen verloren. Im August 2024 teilte Kiew mit, dass eine F-16 bei der Abwehr eines russischen Raketenangriffs abgestürzt und der Pilot dabei getötet worden sei. Danach hatte Selenskyj Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk entlassen.

Die Ukraine hatte im Sommer 2024 die ersten der lange geforderten F-16-Kampfjets erhalten. Die Maschinen wurden von Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen geliefert. Später erhielt die Ukraine auch französische Mirage-Flugzeuge. Kiew nutzt die Kampfjets vor allem zur Abwehr von russischen Raketen- und Drohnenangriffen.