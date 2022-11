Explosion in Istanbul Tote bei Anschlag in Einkaufsstraße Stand: 13.11.2022 16:38 Uhr

In Istanbul sind mindestens sechs Menschen bei einer Explosion in der belebten Istiklal-Straße getötet worden. Präsident Erdogan bezeichnete die Tat als Anschlag. Für Medien in der Türkei wurde eine Nachrichtensperre verhängt.

Bei einer schweren Explosion in einer Einkaufsstraße in Istanbul sind laut dem türkischen Präsidenten Reccep Tayyip Erdogan mindestens sechs Menschen getötet und 53 weitere verletzt worden. Er bezeichnete die Explosion in der Istiklal-Straße im europäischen Teil der Metropole im Fernsehen als "niederträchtigen Anschlag".

Definitiv von Terrorismus zu sprechen, sei vielleicht falsch, schränkte Erdogan ein. Aber der Gouverneur der Metropole, Ali Yerlikaya, habe ihm gesagt, es liege ein "Geruch von Terror" in der Luft.

Filmaufnahmen vom Unglücksort zeigten Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeuge und Polizei. Auf Aufnahmen, die bei Twitter verbreitet wurden, sind ein Feuerball in der belebten Geschäftsstraße und am Boden liegende Menschen zu sehen. Die Straße ist ein touristischer Hotspot in Istanbul. Hubschrauber überflogen Beyoglu und angrenzende Stadtteile am frühen Abend.

Nachrichtensperre verhängt

Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängte nach der Explosion eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu vermeiden, hieß es in einem Schreiben. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.

Zuvor wurde in türkischen Medien laut ARD-Korrespondent Oliver Mayer-Rüth über zwei mögliche Urheber eines möglichen Anschlags berichtet: Verdächtigt werde die in den USA und Europa als Terrororganisation geltende Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) oder Anhänger der Gülen-Bewegung.

Im kommenden Jahr finden in der Türkei Präsidentschaftswahlen statt. In der Vergangenheit hatte es im Vorfeld von Wahlen mehrere Anschläge gegeben. Zwischen 2015 und 2017 gab es in der Türkei Bombenanschläge, für die die Terrorgruppe "Islamischer Staat" und verbotene kurdische Gruppen verantwortlich waren. Auch auf der Istiklal-Straße gab es 2016 einen Anschlag, damals wurde der IS für die Tat verantwortlich gemacht.