eilmeldung Türkei Explosion nahe Parlament in Ankara Stand: 01.10.2023 09:48 Uhr

In der Nähe des Parlamentsgebäudes in der türkischen Hauptstadt Ankara hat es Medienberichten zufolge eine laute Explosion gegeben. Das türkische Innenministerium spricht von einem Anschlag. Die Angreifer seien tot.

Mitten in der türkischen Hauptstadt Ankara hat es offenbar eine laute Explosion gegeben. Das berichteten türkische Medien. Die Ursache der Explosion in der Nähe des Parlamentsgebäudes und des Innenministeriums in Ankara war zunächst unklar.

Innenminister Ali Yerlikaya schrieb beim Twitter-Nachfolger X von einem "Bombenanschlag". Einer der beiden "Terroristen" habe sich in die Luft gesprengt, der zweite sei getötet worden. Bei dem Schusswechsel seien auch zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Absperrungen und Sprengkommandos

Das Parlament sollte heute nach der Sommerpause wiedereröffnet werden. Sicherheitskräfte haben in der Gegend offenbar Absperrungen errichtet.

Fernsehaufnahmen zeigten der Nachrichtenagentur AP zufolge, wie Sprengkommandos in der Nähe eines geparkten Fahrzeugs arbeiteten.