Internationale Aktion Schlag gegen Kriminalität im Darknet Stand: 26.10.2021 12:19 Uhr

Internationalen Ermittlern ist ein Schlag gegen illegalen Online-Handel im Darknet gelungen. In mehreren Ländern wurden insgesamt 150 Personen festgenommen. Europol stuft einige von ihnen als "hochrangige Ziele" ein.

Internationale Ermittler haben bei einer Aktion gegen illegalen Online-Handel im Darknet 150 Menschen festgenommen. Wie die europäische Polizeibehörde Europol mitteilte, wurden dabei mehr als 26 Millionen Euro beschlagnahmt. Zudem wurden 45 Schusswaffen und 234 Kilogramm Drogen sichergestellt.

47 Festnahmen in Deutschland

Die Aktion "Dark HunTOR" fand in acht europäischen Ländern und in den USA statt und richtete sich gezielt gegen Anbieter und Käufer auf Darknet-Plattformen, also Online-Marktplätzen für illegale Waren. 65 Menschen wurden in den USA festgenommen, 47 in Deutschland und 24 in Großbritannien. Einige der Verdächtigen werden von Europol als "hochrangige Ziele" eingestuft.

Die Aktion folgte laut von Europol auf die Schließung des bisher größten illegalen Marktes "DarkMarket" Anfang des Jahres in Deutschland. Deutsche Ermittler hatten damals die Betreiber festgenommen und die illegale Infrastruktur ausgehoben. Dadurch konnte eine Fülle an Beweisen gesammelt und weltweit Ermittlern zur Verfügung gestellt werden. In mehreren Ländern dauerten die Ermittlungen noch an, teilte Europol mit.