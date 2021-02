Fall Nawalny EU bringt neue Russland-Sanktionen auf den Weg

Wegen des Vorgehens gegen den Kremlkritiker Nawalny haben sich die EU-Außenminister auf neue Sanktionen gegen Russland geeinigt. Personen, die für Nawalnys Inhaftierung verantwortlich sind, drohen nun Vermögenssperren und Einreiseverbote.

Die EU-Außenminister haben neue Sanktionen gegen Russland wegen des Vorgehens gegen den Kremlkritiker Alexej Nawalny auf den Weg gebracht. Es gebe eine Grundsatzeinigung, neue Strafmaßnahmen zu verhängen, wie mehrere Medien unter Berufung auf Diplomaten berichten.

Demnach soll nun der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell eine Liste mit Betroffenen ausarbeiten, die für Nawalnys Inhaftierung und Verurteilung verantwortlich sind. Die Strafmaßnahmen sollen Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote umfassen und in den nächsten Wochen in Kraft treten.

Direkte Verantwortung ist schwer zu belegen

EU-Diplomaten zufolge könnte es allerdings schwierig werden, Einzelpersonen eine direkte Verantwortung für das Vorgehen gegen Nawalny nachzuweisen, was zu einer Anfechtung von Sanktionsbeschlüssen führen könne.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet zudem, dass russische Oligarchen nicht von den Sanktionen betroffen sein sollen. Dies hatten Nawalny selbst und das Europaparlament im Vorfeld gefordert.

Maas befürwortet Sanktionen

Bundesaußenminister Heiko Maas und andere hatten sich vor dem Beschluss der EU klar für neue Strafmaßnahmen ausgesprochen. "Wir haben schon bei der Vergiftung von Nawalny deutlich gemacht, dass wir nicht bereit sind, den Bruch internationalen Rechts zu akzeptieren, und haben Sanktionen verhängt", sagte der SPD-Politiker.

Straflager für Nawalny

Seit rund drei Wochen fordert die EU die Freilassung Nawalnys - bislang erfolglos. Moskau weist dies als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück.

Der 44-jährige Kremlkritiker war Anfang Februar in Moskau verurteilt worden, weil er aus Sicht der Richterin mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren von 2014 wegen Betrugs und Veruntreuung von Geldern verstoßen hat. In einem Berufungsverfahren bestätigte die Justiz am vergangenen Samstag die verhängte Straflagerhaft. Ebenfalls am Samstag wurde Nawalny dann noch zu einer Geldbuße verurteilt, weil er einen Weltkriegsveteranen beleidigt haben soll.

Sanktionen nach Nowitschok-Anschlag

Der Oppositionspolitiker hatte sich im Januar zur Rückkehr in seine Heimat entschieden, obwohl er dort Opfer eines Anschlags mit dem als Chemiewaffe verbotenen Nervengift Nowitschok geworden war. Er wurde dann bei seiner Ankunft festgenommen.

Wegen des Anschlags auf Nawalny, der danach in Deutschland behandelt wurde, verhängte die EU bereits im vergangenen Jahr Einreise- und Vermögenssperren gegen mutmaßliche Verantwortliche aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin. In Brüssel wird davon ausgegangen, dass staatliche Stellen in Russland hinter dem Attentat stehen.