Rentenreform in Estland Die geplünderte Altersvorsorge Stand: 02.11.2021 08:23 Uhr

Eine Rentenreform der estnischen Regierung erlaubte es, sich einen Teil des Geldes auszahlen zu lassen, um es anderswo anzulegen. 1,3 Milliarden Euro abgezogen. Fachleute warnen nun vor Altersarmut.

Von Carsten Schmiester, NDR

Vladimir Frank ist Straßenmusiker in Tallinn - und er klingt wirklich so, als hätte er eine Menge Wut im Bauch. Er hat Ärger mit der Rente. "Ich gehe kein Risiko ein und kaufe keine Aktien. Da kenne ich mich nicht aus. Was man nicht versteht, sollte man lassen", sagt er. "Sonst verliert man am Ende alles."

Was er stattdessen mit seinem Geld macht - oder ob er es ganz gegen den Trend am Ende vielleicht sogar da lässt, wo es liegt, bei einer Bank, und damit in der zweiten von drei Säulen des estnischen Rentensystems: Das verrät er nicht. Säule Eins, das ist die ganz normale staatliche Rente. Säule Drei, das ist eine rein private Zusatzversicherung.

Altersvorsorge in Eigenverantwortung

Andere Leute in Tallinn sind da weniger verschwiegen. Henn Liiva gehört zu inzwischen 20 Prozent der Menschen in Estland, die dem meist von schwedischen Banken verwalteten und kapitalgedeckten Teil der Rente nicht mehr trauen. Seit einer höchst umstrittenen Rentenreform - gegen die Kritiker erfolglos bis zum Obersten Gericht geklagt hatten - ist diese zweite Säule nicht mehr verpflichtend. Wer will, kann das darin angehäufte Kapital abziehen und in eigener Verantwortung besser anlegen. So war es jedenfalls gedacht.

Aber auch Henn traut weder Banken noch Märkten und hat sich keine Aktien ausgesucht. "Ich habe ein großes Haus und habe das Geld in Solarpanelen angelegt", sagt er. Damit gehört Henn noch zu den Vernünftigeren. Er steigert wenigstens den Wert seiner Immobilie, während andere sich jetzt erst Häuser oder Wohnungen kaufen.

1,3 Milliarden für Reisen und Autos

Die Nachfrage ist seit Beginn der Auszahlungen im September sprunghaft gestiegen. Das gilt aber auch für Investitionen, deren Wert weniger stabil ist: teure Autos, Urlaubsreisen. Rund 1,3 Milliarden Euro sind bis jetzt aus dem Topf genommen worden - oder "geplündert", wie der konservative Politiker Helir-Valdor Seeder schimpft.

Er hatte die Reform eigentlich unterstützt und sich sehr über die Banken beklagt. Die seien in keinem wirklichen Wettbewerb und daher viel zu passiv gewesen. Aber das, was nun passiert, findet er auch nicht richtig. "Es gibt Leute, die ihr Geld weder anlegen noch verantwortlich damit umgehen. Sie geben es für Reisen aus oder versaufen es", sagt er.

Angst vor Altersarmut

So wie früher, da ging es ja noch um "unser Oma ihr klein Häuschen": In Estland heute ist es gleich die bisher große zweite Säule des Rentensystems, die nun immer dünner und kürzer wird und damit später einmal wahrscheinlich zum Riesenproblem. Die Reform, die künftigen Rentnerinnen und Rentnern eigentlich mehr Freiheit geben sollte im Umgang mit den bisher eingezahlten zwei Prozent ihres Lohns oder Gehalts, droht nach Ansicht von Fachleuten langfristig, zu mehr Altersarmut zu führen.

Viele haben dann ihr Geld durchgebracht, ohne natürlich eine freiwillige Zusatzversorgung zu haben - also keine dritte Säule haben, und die staatliche Rente dann als erste und einzige wohl nicht ausreichen dürfte, um davon zu leben. Was Banker und Bankerinnen wie Kaire Peik aber nicht an der Grundidee zweifeln lässt. Die Reform wird nicht rückgängig gemacht. Auch, meint sie, weil es eben doch auch viele gute Beispiele gebe. "Jeder darf selbst bestimmen, was er mit seinem Geld machen will. Das bringt natürlich Verantwortung mit sich. Wir sehen aber auch, dass viele ihre Darlehen abbezahlen."

Und dann gehörten ihnen das Haus oder die Wohnung. Was helfen dürfte, später ohne zweite Säule mit der schmalen staatlichen Rente auszukommen. Eng würde es aber wohl trotzdem. Nur nicht ganz so eng wie bei denen, die es sich heute mit Auto und Urlaub so richtig gut gehen lassen - auf Kosten von Morgen.