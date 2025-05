Illegale Fällung in England Schuldspruch im Prozess um "Robin Hood"-Baum Stand: 09.05.2025 15:37 Uhr

200 Jahre lang stand er an einem historischen Ort und zog sowohl Touristen als auch Filmemacher an. 2023 wurde der vielleicht berühmteste Baum im Norden Englands dann gefällt - illegal. Dafür wurden nun zwei Männer schuldig gesprochen.

Zwei Jahre nach dem Fällen eines als "Robin Hood"-Baum bekannt gewordenen Berg-Ahorns in Nordengland sind zwei Männer schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Newcastle befand die beiden 39 und 32 Jahre alten Angeklagten für schuldig, den rund 200 Jahre alten Baum "absichtlich und gedankenlos" gefällt zu haben.

Der Berg-Ahorn wurde durch den Hollywoodfilm "Robin Hood - König der Diebe" - unter anderem mit Kevin Costner - 1991 international bekannt. Als er in einer Nacht im September 2023 mit einer Kettensäge gefällt wurde, stürzte seine Krone auf den ebenso weltbekannten Hadrianswall und beschädigte das jahrhundertealte Bauwerk aus der Römerzeit. Der Vorfall hatte in Großbritannien Empörung ausgelöst.

Einen Tag nach dem Spaziergänger den abgesägten Baum entdeckt haben, untersuchen forensische Ermittler der Polizei Northumbria den Berg-Ahorn.

Schaden in Höhe von rund 730.000 Euro

Die beiden Angeklagten wurden wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen - an dem Baum und am Hadrianswall - schuldig gesprochen. Laut Staatsanwaltschaft hatten die Männer ihre Tat gefilmt und das Handyvideo anschließend an Freunde geschickt. Ihre Tat hätten sie offenbar für "witzig, clever oder großartig" gehalten.

Die Staatsanwaltschaft sprach von sinnlosem Vandalismus. Die Angeklagten verursachten demnach einen Schaden in Höhe von umgerechnet rund 730.000 Euro. Die Verkündung des Strafmaßes steht noch aus.

Der Berg-Ahorn in Northumberland war auch als "Sycamore Gap"-Baum bekannt

Einer der meistfotografierten Bäume Großbritanniens

Auch wegen seiner beeindruckenden Lage an einer antiken Befestigung war der Baum in Nordengland bekannt. Der Berg-Ahorn stand symmetrisch zwischen zwei Hügeln an der Mauer und war auch in zahlreichen weiteren Filmen und Serien zu sehen - sowie Anziehungspunkt für Touristen und Landschaftsfotografen. Er gilt als einer der meistfotografierten Bäume Großbritanniens.

Der Hadrianswall wurde 122 nach Christus unter Kaiser Hadrian begonnen und markierte die Grenze zwischen dem römischen Britannien und dem nicht eroberten Kaledonien im Norden.