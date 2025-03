Ab 2026 Dänemark beschließt Wehrpflicht für Frauen Stand: 25.03.2025 18:55 Uhr

Dänemark führt die Wehrpflicht für Frauen ein. Von 2026 an können Frauen dann zum Dienst an der Waffe eingezogen werden. Der Schritt soll auch die Wehrfähigkeit des Landes steigern.

Dänemark führt die Wehrpflicht für Frauen ein. Das teilte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen mit. Künftig müssen sie zu den gleichen Bedingungen dienen wie Männer und können auch zwangsweise eingezogen werden, wenn sich nicht genügend Freiwillige melden.

Frauen, die nach dem 1. Juli dieses Jahres 18 Jahre alt werden, können demnach im Laufe des Jahres 2026 zur Ableistung des Wehrdienstes eingezogen werden.

Verteidigungsminister Michael Hyldgaard ist mit dem Schritt zufrieden. "Gleichberechtigung ist gut, und sie erhöht die Chance, Kampfkraft in der dänischen Verteidigung aufzubauen", sagte er der dänischen Tageszeitung Jyllands-Posten.

25 Prozent der Wehrdienstleistenden sind Frauen

In Dänemark galt die Wehrpflicht bislang nur für Männer ab 18 Jahre. Für Frauen war der Dienst an der Waffe bislang nicht obligartorisch, sie konnten sich aber freiwillig melden. Frauen machen im dänischen Militär bislang etwa 25 Prozent der Grundwehrdienstleistenden aus.

Auch nach den Neuerungen gilt weiterhin, dass nur ein Teil eines Jahrgangs den Militärdienst antreten muss. Weil es genügend Freiwillige gibt, werden nicht alle jungen Männer einberufen, sondern es wird gelost.

Im vergangenen Jahr war beschlossen worden, dass der Grundwehrdienst in Dänemark ab August 2026 von vier auf elf Monate verlängert wird. "Eine robustere Wehrpflicht, die auch die Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigt, wird dazu beitragen, dass wir Herausforderungen in der Sicherheitspolitik meistern", hatte Verteidigungsminister Poulsen damals erklärt.

Dänemark will Zahl der Wehrpflichtigen erhöhen

Zudem soll die Zahl der Wehrpflichtigen in der dänischen Verteidigung und der dänischen Katastrophenschutzbehörde von rund 4.700 auf bis zu 7.500 erhöht werden.

Dänemark wird somit das zweite EU-Land, in dem eine Wehrpflicht für Frauen besteht. In Schweden gilt diese seit 2017. Auch in Norwegen, das zwar Mitglied der NATO, aber nicht der EU ist, müssen Frauen den Wehrdienst antreten.