Krieg gegen die Ukraine Heftige Kämpfe bei Charkiw Stand: 23.03.2022 04:39 Uhr

Im Osten der Ukraine ist es offenbar erneut zu schweren Kämpfen zwischen russischen und ukrainischen Truppen gekommen. In der südukrainischen Stadt Mariupol sollen während einer Evakuierungsaktion Bomben eingeschlagen sein.

Ukrainische Einheiten haben nach eigener Darstellung bei neuen Kämpfen um Charkiw im Osten des Landes einen Angriff russischer Truppen abgewehrt. Dabei seien am Abend von russischer Seite auch Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 eingesetzt worden, wurde der regionale Befehlshaber Oleg Sinegubow von der "Ukrajinska Prawda" zitiert. "Unsere Truppen halten ihr Stellungen."

Schwierig sei die Lage im belagerten, rund 100 Kilometer entfernten Isjum. Zu der Stadt gebe es keine Verbindung mehr. Alle Bemühungen um einen humanitären Korridor seien bisher von russischer Seite abgelehnt worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Raketenangriffe auf Militäranlagen in Riwne

Nach ukrainischen Angaben beschoss das russische Militär zudem nicht näher bezeichnete Militäranlagen im Umkreis der Stadt Riwne im Nordwesten der Ukraine mit Raketen. Dabei seien drei Raketen eingeschlagen, sagte der regionale Militärchef Vitali Kowalj der Agentur Unian. "Während eines Alarms am Abend hat der Gegner dreimal auf ein Objekt der militärischen Infrastruktur geschossen", hieß es. "Eine Kommission ist vor Ort, die Verluste werden festgestellt." Details nannte Kowalj nicht.

Schon am Montag hatte das russische Militär von Angriffen in der Region berichtet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden dabei mehr als 80 Kämpfer der ukrainischen Seite auf dem Truppenübungsplatz Nowa Ljubomyrka im Gebiet Riwne bei einem Raketenangriff getötet. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/21.03.2022

Menschen in Mariupol "unter ständigem Beschuss"

Katastrophal ist die Lage weiterhin für die Einwohner der Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind noch 100.000 Menschen in der Stadt, die wegen der russischen Belagerung "ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne Medikamente, unter ständigem Beschuss" ausharren müssten. Die Großstadt hatte vor Kriegsbeginn noch 450.000 Einwohner.

In einer nächtlichen Videobotschaft sagte Selenskyj, es sei am Dienstag gelungen, über drei Fluchtrouten mehr als 7000 Menschen aus Mariupol in das 250 Kilometer nordwestlich gelegene Saporischschja in Sicherheit zu bringen. Zugleich warf er den russischen Streitkräften vor, eine Gruppe von Flüchtlingen aus Mariupol auf einer der zuvor vereinbarten Fluchtrouten "einfach gefangen genommen" zu haben. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Mariupol schlugen zudem zwei "extrem starke Bomben" ein, als gerade Zivilisten evakuiert werden sollten.

Angeblich humanitärer Konvoi gekapert

Laut Selenskyj wurde außerdem einer der humanitären Konvois bei Manhusch "von den Besatzern gekapert". Mitarbeier des Katastrophenschutzes und Fahrer würden "gefangen" gehalten. "Wir tun alles, um sie zu befreien und die Blockade des humanitären Konvois aufzuheben", sagte Selenskyj.

Die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Bei dem, was ich jetzt in Mariupol sehe, handelt es sich nicht um Krieg, sondern um Völkermord." "Kriegsschauplätze haben einige Regeln, einige Prinzipien. Was wir in Mariupol sehen, hat überhaupt keine Regeln".

Der griechische Außenminister Nikos Dendias hatte angeboten, in Abstimmung mit dem Roten Kreuz persönlich humanitäre Hilfe dorthin zu bringen, wenn die Kriegsparteien dies zuließen. Selenskyj dankte ihm und sagte, er erwarte "die Umsetzung seines Plans in den kommenden Tagen".