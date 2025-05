Vor Verleihung der Goldenen Palme Filmfestival in Cannes von Stromausfall betroffen Stand: 24.05.2025 14:16 Uhr

Nach einem Brand an einem Elektrizitätswerk sind in Südfrankreich Hunderttausende Haushalte ohne Strom. Auch das Filmfestival in Cannes ist beeinträchtigt - die große Abschlussgala soll am Abend aber wie geplant stattfinden.

Im südfranzösischen Cannes gibt es am Abschlusswochenende des Filmfestivals einen größeren Stromausfall. 160.000 Haushalte sind laut Stromnetzbetreiber RTE in der Stadt und in umliegenden Kommunen betroffen. Der Stromausfall ereignete sich am Morgen.

Der Festivalpalast hat eine eigene, unabhängige Stromversorgung. Der Betrieb lief daher größtenteils normal weiter. Allerdings wurden die Filmvorführungen im "Cineum", einem Multiplex-Kino, das außerhalb des Zentrums liegt, unterbrochen.

Die französische Gendarmerie vermutet einen Brand an einem Elektrizitätswerk als Grund für den Stromausfall. Man gehe davon aus, dass das Feuer in der Gemeinde Tanneron vorsätzlich gelegt wurde, sagte eine Sprecherin. Ob es eine Verbindung zwischen dem Vorfall und dem Filmfestival gibt, war zunächst nicht klar.

Verleihung der Goldenen Palme am Abend

Französischen Medienberichten zufolge stürzte am Morgen auch ein Mast auf eine Hochspannungsleitung. Es sei aber noch nicht klar, ob der Vorfall einen kriminellen Hintergrund habe. Teams vom Stromnetzbetreiber arbeiteten unterdessen daran, das Stromnetz wiederherzustellen. Wann der Strom wieder da sei, sei aber noch unklar, berichteten französische Medien unter Berufung auf den Betreiber.

Das Filmfestival in Cannes geht am Abend ab 19 Uhr mit der Verleihung der Goldenen Palme für den besten Film zu Ende. Zu den Favoriten zählen Streifen des Iraners Jafar Panahi und des Brasilianers Kleber Mendonça Filho. Auch die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat für ihren Film "In die Sonne schauen" gute Kritiken bekommen. Die Jury unter Vorsitz der französischen Schauspielerin Juliette Binoche muss sich zwischen 22 Filmen entscheiden.