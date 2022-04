Internationale Reaktionen Entsetzen nach Gräueltaten in Butscha Stand: 03.04.2022 14:17 Uhr

Die Entdeckung vieler getöteter Zivilisten bei Kiew hat international Entsetzen ausgelöst. Außenministerin Baerbock kündigte weitere Sanktionen gegen Russland an. Bundespräsident Steinmeier, die EU und andere sprechen von Kriegsverbrechen.

Mit der Rückeroberung der Region um die Hauptstadt Kiew hat sich der ukrainischen Armee ein Bild des Schreckens geboten. Die russischen Streitkräfte hätten "eine totale Katastrophe und zahlreiche Gefahren" hinterlassen, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Facebook. Er warnte vor vermintem Gebiet und weiteren Luftangriffen.

In der Kleinstadt Butscha wurden zahlreiche Tote gefunden. "Alle diese Menschen wurden erschossen", sagte Bürgermeister Anatoly Fedoruk. Die Straßen seien mit Leichen übersät. Es stünden Autos auf den Straßen, in denen "ganze Familien getötet wurden: Kinder, Frauen, Großmütter, Männer". Nach Angaben des Bürgermeisters mussten 280 Menschen in Butscha in Massengräbern beigesetzt werden, da die drei städtischen Friedhöfe noch in Reichweite des russischen Militärs lagen.

Klitschko: Das ist Völkermord

Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch verglich die Schauplätze mit "einem Horrorfilm". Manchen Opfern sei in den Kopf geschossen worden und ihre Hände seien gefesselt gewesen, und einige der Leichen wiesen Folterspuren auf. Er beschuldigte die russischen Truppen, die Frauen vergewaltigt und versucht zu haben, ihre Leichen zu verbrennen.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko warf den russischen Truppen Kriegsverbrechen vor. "Das, was in Butscha und anderen Vororten von Kiew passiert ist, kann man nur als Völkermord bezeichnen", sagte er der "Bild"-Zeitung. Es seien grausame Kriegsverbrechen, die der russische Präsident Wladimir Putin zu verantworten habe. Es seien Zivilisten mit verbundenen Händen erschossen worden.

EU-Kommissionschefin spricht von Kriegsverbrechen

Die Entdeckungen lösten international Entsetzen aus. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von "unaussprechlichen Horrorszenen". Auf Twitter verlangte sie eine unabhängige Untersuchung. Zugleich versicherte sie, dass die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen würden.

EU-Ratspräsident Charles Michel warf den russischen Truppen vor, in Butscha ein Massaker angerichtet zu haben. Die EU werde beim Sammeln von Beweisen helfen, um die Verantwortlichen vor internationale Gerichte stellen zu können. Zugleich kündigte er weitere EU-Sanktionen gegen Russland und Unterstützung für die Ukraine an.

Baerbock und Habeck kündigen härtere Sanktionen an

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kündigte härtere Sanktionen gegen Moskau und weitere Hilfen für das ukrainische Militär an. Die Bilder der "hemmungslosen Gewalt" aus dem Ort Butscha nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach dem Rückzug der russischen Truppen seien "unerträglich", schrieb Baerbock bei Twitter. "Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden."

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck forderte ebenfalls härtere Sanktionen gegen Russland. "Dieses furchtbare Kriegsverbrechen kann nicht unbeantwortet bleiben", sagte der Vizekanzler der "Bild"-Zeitung. "Ich halte eine Verschärfung der Sanktionen für angezeigt. Das bereiten wir mit unseren Partnern in der EU vor."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte, "die von Russland verübten Kriegsverbrechen sind vor den Augen der Welt sichtbar". Die Bilder aus Butscha erschütterten zutiefst. "Die Repräsentanten der Ukraine haben jedes erdenkliche Recht, Russland anzuklagen und Solidarität und Unterstützung ihrer Freunde und Partner einzufordern."

Keine Stellungnahme aus Russland

Die britische Außenministerin Liz Truss schrieb bei Twitter, sie sei "entsetzt über die Gräueltaten in Butscha und anderen Städten". Mutmaßliche Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine müssten als Kriegsverbrechen untersucht werden. Großbritannien würde einen solchen Schritt durch den Internationalen Strafgerichtshof unterstützen.

"Mit dem erzwungenen Rückzug russischer Truppen gibt es immer mehr Beweise für entsetzliche Taten der Invasoren in Orten wie Irpin oder Butscha", teilte Truss mit. "Willkürliche Angriffe auf unschuldige Zivilisten während der unrechtmäßigen und ungerechtfertigten Invasion Russland in die Ukraine muss als Kriegsverbrechen untersucht werden."

Aus Russland gibt es bislang keine Stellungnahme. Grundsätzlich dementiert Russland immer wieder, Zivilisten anzugreifen. Es bezeichnet den Einmarsch in die Ukraine als "militärischen Sondereinsatz".