Doppelwahl in Bulgarien Knapper Vorsprung für Anti-Korruptions-Partei Stand: 14.11.2021 22:57 Uhr

Bei der Parlamentswahl in Bulgarien zeichnet sich ein enges Rennen ab. Laut Prognosen liegt die neu gegründete Anti-Korruptions-Partei knapp vorn. Bei der zeitgleich stattfindenden Präsidentenwahl führt Staatschef Radew.

Bei der Parlamentswahl in Bulgarien zeichnet sich ein möglicher Sieg einer neu gegründeten Anti-Korruptions-Partei ab. Wie aus einer Prognose des Meinungsforschungsinstituts Gallup International nach Schließung der Wahllokale hervorging, kam die Partei "Wir führen den Wandel fort" (PP) auf 25,8 Prozent der Stimmen. Sie wurde demnach stärkste Kraft und lag mehr als zwei Prozentpunkte vor der Mitte-Rechts-Partei GERB des langjährigen Ministerpräsidenten Bojko Borissow.

Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Alpha Research kam PP auf 26,1 Prozent der Stimmen; bulgarische Medien sahen die Partei sogar bei 26,3 Prozent und GERB bei nur 23,1.

Fünf weitere Parteien schafften es der Prognose zufolge ins Parlament. Die Sozialisten kamen mit 14,4 Prozent auf den dritten Platz, gefolgt von der MRF, die die ethnischen Türken vertritt, mit 10,2 Prozent. Der Protestpartei "Es gibt ein solches Volk" (ITN) kam auf 8,1 Prozent der Stimmen, gefolgt von der liberalen Anti-Korruptions-Partei "Demokratisches Bulgarien" mit 7,0 Prozent und der "Nationalistischen Wiedergeburt" mit 4,3 Prozent.

Dritte Wahl innerhalb eines Jahres

Es war bereits die dritte Parlamentswahl in Bulgarien in diesem Jahr. In den beiden Abstimmungen im April und Juli konnte sich keine Partei ausreichend Unterstützung für die Bildung einer stabilen Regierung sichern.

Sollte sich der Sieg der PP bestätigen, würden die Unternehmer Kiril Petkow und Assen Wassilew den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Beide waren Absolventen der US-Eliteuniversität Harvard und Minister für Finanzen und Wirtschaft, und waren zusammen in der vorherigen Übergangsregierung. Sie hatten mit der PP einen rigorosen Kampf gegen Korruption und Bestechlichkeit versprochen.

Sie wollen mit allen Kräften eine Zusammenarbeit ausloten, die sich im vergangenen Jahr an den Anti-Korruptions-Protesten gegen Borissow beteiligt hatten. "Ich habe dafür gestimmt, dass die Veränderung weitergeht", sagte Petkow. "Ich habe gewählt, weil ich glaube, dass Bulgarien mehr erreichen kann."

Politisch gespaltenes Land

Die Prognosen verdeutlichten die tiefe politische Spaltung in Bulgarien nach einem Jahrzehnt unter der Regierung Borissows. Das Land kämpft gegen einen Anstieg der Coronavirus-Fälle und hohe Energiekosten. Zudem sind viele Bürgerinnen und Bürger wütend über die weit verbreitete Korruption im Land.

Analysten hatten im Vorfeld der jüngsten Wahl erklärt, Borissow werde wohl keine Verbündeten für eine Koalition finden. Politische Differenzen und Rivalitäten hinderten daran aber bislang auch seine politischen Gegner.

Wahl des Präsidenten

Parallel zur Parlamentswahl stimmten die Wahlberechtigten in Bulgarien auch über ein neues Staatsoberhaupt ab. Bulgariens Präsident Rumen Radew gewann die erste Runde der Präsidentenwahl mit gut 49 Prozent der Stimmen klar. Das geht aus einer Gallup-Prognose auf der Basis von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe hervor.

Auf Platz zwei liegt demnach mit 25 Prozent der Stimmen der Rektor der Universität Sofia, Anastas Gerdschikow. Dieser wird von der früher regierenden bürgerlichen GERB von Ex-Regierungschef Boiko Borissow unterstützt. Zwischen Radew und Gerdschikow muss es nun voraussichtlich am kommenden Sonntag eine Stichwahl geben. Diese wird notwendig sein, da Radew nicht mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Zwei weitere Meinungsforschungsinstitute, Alpha Research und Trend, veröffentlichten ähnliche Prognosen für den Ausgang der Präsidentenwahl.

Geringes Interesse an Wahlen

Rund 6,7 Millionen Bulgaren und Bulgarinnen waren wahlberechtigt. Nach Angaben der Wahlkommission lag die Beteiligung aber bei unter 37 Prozent. Einerseits dürften nicht wenige inzwischen wahlmüde gewesen sein, andererseits ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt rasant gestiegen, so dass Wählerinnen und Wohler wohl auch aus Angst vor einer Ansteckung auf die Teilnahme an der Abstimmung verzichteten.