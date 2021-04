Parlamentswahl in Bulgarien Ein angeschlagener Sieger

Bei der Parlamentswahl in Bulgarien ist die Partei des konservativen Regierungschefs Borissow offenbar erneut stärkste Kraft geworden. Die Regierungsbildung wird jedoch voraussichtlich schwierig werden.

Die Partei von Ministerpräsident Boiko Borissow hat die Wahlen in Bulgarien ersten Prognosen zufolge gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Wie das Meinungsforschungsinstitut Gallup International auf Grundlage von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe mitteilte, kommt Borissows konservative Partei GERB auf 25 Prozent der Stimmen. Damit hätte sie rund neun Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl im Jahr 2017 verloren.

Zweitstärkste Kraft mit 17,1 Prozent wird demnach die Protestpartei "Es gibt so ein Volk" des TV-Moderatoren und Kabarettisten Slawi Trifonow. Die oppositionellen Sozialisten erreichen mit 16,7 Prozent laut Gallup Platz drei. Zwei weitere Protestparteien, die Partei der türkischen Minderhait DPS sowie die nationalistische WMRO, ziehen den Prognosen zufolge ebenfalls ins Parlament ein.

Koalitionsbildung wohl schwierig

Angesichts der Kräfteverteilung zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Borissow ist in Bulgarien seit 2009 fast durchgehend an der Macht. Der Rückhalt für den 61-jährigen Ex-Leibwächter des letzten kommunistischen Staatschefs Todor Schiwkow litt allerdings zuletzt darunter, dass das EU-Land von Korruptionsaffären erschüttert wird und das Corona-Krisenmanagement der Regierung in der Kritik steht.

Ministerpräsident Borissow muss sich in einer politisch schwierigen Lage Koalitionspartner suchen. Bild: FRANCISCO SECO/POOL/EPA-EFE/Shut

Die Corona-Lage in Bulgarien ist dramatisch. Experten hatten wegen der hohen Infektionszahlen mit einer niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. Die Bekanntgabe des offiziellen Wahlergebnisses könnte sich mehrere Tage hinziehen. Spätestens am Donnerstag soll es von der Wahlkommission verkündet werden.