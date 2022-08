Bootsunglück in der Ägäis Dutzende Migranten bei Rhodos vermisst Stand: 10.08.2022 11:21 Uhr

Nach der Havarie eines Bootes werden nahe der griechischen Ferieninsel Rhodos zahlreiche Menschen vermisst, 29 konnten bisher gerettet werden. Die Migranten waren auf dem Weg von der Türkei nach Italien.

Nach dem Untergang eines Bootes mit Migranten in der Nähe der griechischen Inseln Rhodos und Karpathos werden Dutzende Menschen vermisst.

Die griechische Küstenwache teilte mit, östlich der Insel Karpathos sei ein Großeinsatz zur Rettung der Vermissten gestartet worden. Demnach seien bisher 29 Menschen gerettet worden. Diese sagten den Rettungskräften, zum Zeitpunkt des Unglücks seien 60 bis 80 Menschen an Bord gewesen.

Die Geretteten stammten den Angaben zufolge aus Afghanistan, dem Irak und dem Iran. Das Boot war den Behörden zufolge in der Türkei gestartet und sollte die Menschen nach Italien bringen.

Rettungsaktion bei Windstärke 6

Die Rettungsaktion werde durch Winde der Stärke 6 erschwert, so die Küstenwache. An der Such- und Rettungsaktion nehmen neben Patrouillenbooten der Küstenwache ein Schiff der griechischen Kriegsmarine, drei vorbeifahrende Frachter und ein Hubschrauber teil.

Karpathos liegt in der Ägäis zwischen Rhodos und Kreta. Die meisten Asylsuchenden aus dem Nahen Osten, Asien und Afrika nutzen die Route von der Türkei zu den griechischen Inseln. Seit die griechischen Behörden ihre Patrouillen verstärkt haben, versuchen viele Menschen jedoch, direkt nach Italien zu gelangen.