Neuer Papst Leo XIV. Wer sind die Augustiner? Stand: 09.05.2025 19:55 Uhr

Leo XIV. ist erst der zweite Papst aus dem Augustinerorden. Wofür steht dieser traditionsreiche Orden, bei dem viele zunächst an Münchner Bier oder vielleicht an Martin Luther denken dürften?

Von Anna Giordano, ARD Rom

Papst Leo XIV. gehört dem Orden der Augustiner an - in dieser Hinsicht ist er ein Außenseiter. Denn obwohl der Augustinerorden zu den traditionsreichsten gehört, gab es bisher nur einen Augustiner-Papst: nämlich Eugen IV., der von 1431 bis 1447 auf dem Stuhle Petri saß.

Deutlich bekannter als dieser Papst ist ein anderer Augustiner, der vor allem in Deutschland großen Einfluss hatte: Martin Luther. Seine - und damit die typische Ordenskleidung der Augustiner - haben viele aufgrund zahlreicher Luther-Verfilmungen auch gleich vor Augen: Eine schwarze Kluft mit Kapuze und Ledergürtel.

Gebet, Armut, Gehorsam und Nächstenliebe

Die Augustiner waren zunächst lose für sich lebende Eremiten-Mönche, die sich auf den Kirchenvater Augustinus von Hippo (354-430) bezogen. Dieser hatte eine Ordensregel verfasst, die etwa das Gebet, Armut, den Gehorsam und die Nächstenliebe umfasst. Im 13. Jahrhundert führte Papst Alexander IV. die Augustiner-Mönche zu einem strukturierten Orden zusammen.

Robert Francis Prevost, der jetzige Papst Leo XIV., kam schon sehr früh mit dem Orden in Kontakt. Bereits mit 14 Jahren trat er in das Augustiner-Knabenseminar in Chicago ein, wie er vor wenigen Tagen im italienischen Fernsehen erzählte. Auch, weil er einige Bekannte gehabt habe, die ebenfalls dem Augustinerorden angehörten.

Was ihm gefallen habe, sei, dass in dem Orden das Zusammenleben eine so große Bedeutung habe. Tatsächlich gibt es innerhalb der Gemeinschaft kaum Hierarchien: Laienbrüder sind in den Versammlungen genauso stimmberechtigt wie Priester und haben Zugang zu allen Ämtern.

Der Auftrag: Gotteswort verbreiten

In seinen jüngeren Jahren sei dann auch der Wunsch gewachsen, Priester und Missionar zu werden, sagte Prevost vor seiner Wahl zum Papst. Auch das ist in gewisser Weise augustinianisch: Der Ordens-Auftrag besteht unter anderem darin, das Gotteswort durch Predigt und Schriftauslegung zu verkünden.

Die Ordensbrüder sollen nicht in Abgeschiedenheit leben. Die städtische Bildung und Seelsorge spielte für den Orden vor allem im Spätmittelalter eine große Rolle.

Die Kapelle des Augustinerklosters Santo Tomas de Villanueva im peruanischen Trujillo. Hier lebte Leo XIV. zwischen 1988 und 1998. Der in den USA geborene Pontifex nahm 2015 die peruanische Staatsbürgerschaft an und war mehr als 20 Jahre lang als Missionar in Peru tätig.

"Geschenk für die Kirche"

Prevost hat viele Jahre seines Lebens als Missionar und später auch als Bischof in Peru verbracht. Er hat sich dort für die Armen eingesetzt, kennt die Kultur Lateinamerikas ebenso gut wie die US-amerikanische. Auch durch seine Beherrschung verschiedener Sprachen eignete er immer wieder als Vermittler zwischen Völkern und Kulturen.

Der Augustinerorden hatte seine Blütezeit im 16. Jahrhundert und war besonders im deutschen Sprachraum beliebt. Die Reformationstätigkeit Luthers und das Zeitalter Aufklärung führten aber etwa ab dem 17. Jahrhundert zur Auflösung zahlreicher Konvente. In Bayern ist der Orden vielen vor allem aufgrund des Münchner Augustiner-Bieres noch ein Begriff. Die Brauerei ist allerdings nicht mehr in kirchlichem Besitz.

Die Augustiner sind stolz auf ihren neuen Papst. Auf diesem Bild sind Pater Ramiro Castillo (M), Obervikar der Augustiner des Nordens, und Mitbrüder in dem Raum im Augustinerkloster im peruanischen Trujillozu sehen, in dem Prevost damals lebte.

Der Generalprior der weltweiten Augustiner, Alejandro Moral Antón, sieht in der Papstwahl von Prevost ein "Geschenk für die Kirche". Die Augustiner seien sehr glücklich und hofften, dass Leo XIV. ein wahrer Diener der Kirche sein werde, so Antón gegenüber Vatican News.

Er kenne Prevost persönlich: Der neue Papst sei eine ausgeglichene, spirituelle Person, die allen nahestehe.