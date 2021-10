Norwegen Tote und Verletzte bei Attacke mit Pfeil und Bogen Stand: 13.10.2021 21:52 Uhr

In der norwegischen Stadt Kongsberg hat ein Mann mit Pfeil und Bogen mehrere Menschen getötet und verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

In der norwegischen Stadt Kongsberg hat ein Mann nach Polizeiangaben mehrere Menschen mit Pfeil und Bogen getötet oder verletzt. Die Tat ereignete sich demnach gegen 18.15 Uhr im Zentrum der Stadt Kongsberg, die sich rund 80 Kilometer südwestlich von Oslo befindet. Wie der Sender NRK berichtete, schoss der mutmaßliche Täter unter anderem in einem Supermarkt um sich.

Polizeichef Øyvind Aas sagte, der Mann habe sich während der Tat durch ein größeres Gebiet in der Innenstadt von Kongsberg mit Geschäften und Wohnhäusern bewegt. Die Lage sei sehr unübersichtlich. Die Polizei sei im Großeinsatz und habe Unterstützung anderer Polizeidistrikte erhalten.

Noch keine Angaben zur Zahl der Opfer

Der Mann sei etwa eine halbe Stunde nach den ersten Meldungen in der Nähe der Tatorte festgenommen und in eine Polizeidienststelle in der Nachbarstadt Drammen gebracht worden, sagte Aas. "Nach unseren bisherigen Informationen hat er die Taten allein ausgeführt." Nach weiteren Tätern werde nicht gesucht. Es gebe viele Zeugen, die nun zunächst befragt, und Spuren, die gesichert werden müssten. Die Gemeinde setzte einen Krisenstab ein.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Zahl der Opfer und zur Schwere ihrer Verletzungen äußerte sich die Polizei nicht. Auch zu den möglichen Motiven gibt es keine Angaben. Es sei noch zu früh, um die Frage zu beantworten, ob es sich um eine terroristisch motivierte Tat gehandelt haben könnte.