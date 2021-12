Anstieg von Anträgen Deutschland ist Asyl-Hauptziel in der EU Stand: 25.12.2021 08:51 Uhr

Nachdem 2020 wegen der Corona-Pandemie weniger Asylbewerber in die EU kamen, stieg die Zahl der Erstanträge in diesem Jahr wieder. Besonders viele Menschen wollten dabei nach Deutschland - hier gab es überproportional viele Anträge.

Die Zahl der Asylanträge in der EU ist wieder gestiegen - besonders stark in Deutschland. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat berichten, wurden in den ersten neun Monaten des Jahres in der EU 355.955 Asyl-Erstanträge registriert, ein Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Deutschland stieg demnach die Zahl der Anträge von Januar bis Ende September mehr als doppelt so stark - um 33 Prozent auf 100.240 Fälle.

In den ersten neun Monaten entfielen auf Deutschland den Daten zufolge 28,4 Prozent aller Asyl-Erstanträge in der EU. Das sei mehr als in jedem anderen EU-Land. Im Vorjahreszeitraum habe der deutsche Anteil bei 24,3 Prozent gelegen.

Weitere wichtige Zielländer für Asylbewerber waren Frankreich mit einem Anteil von 20 Prozent der Anträge (73.255), Spanien mit elf Prozent (39.755) und Italien mit acht Prozent (28.645). Damit betreffen etwa zwei Drittel aller Asylanträge in den 27 EU-Staaten die vier bevölkerungsreichsten Länder. Schlusslicht ist Ungarn: Laut den EU-Daten nahmen die Behörden in dem kleinen Land mit einer rechtspopulistischen Regierung in den ersten drei Quartalen nur 30 Erstanträge auf Asyl entgegen.

Die meisten Asylbewerber kommen aus Syrien und Afghanistan

Die größte Gruppe der Asylbewerber in der EU stellten der Statistik zufolge Migranten aus Afghanistan und aus Syrien. Zusammen machten sie ein Drittel aller Antragsteller aus, gefolgt von Migranten aus Pakistan und dem Irak.

2020 waren die Asylbewerberzahlen europaweit offenbar vor allem wegen der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Der Rückgang in Deutschland (minus 28 Prozent Erstanträge) und in der EU (minus 31 Prozent) war im vergangenen Jahr etwa gleich stark. Vor der Pandemie 2019 hatten 612.000 Migranten in der EU Asylanträge gestellt.