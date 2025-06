Frankreich Rabbiner verletzt - Angreifer wohl aus Deutschland Stand: 06.06.2025 20:01 Uhr

In einem Vorort von Paris ist ein Rabbiner angegriffen worden. Der mutmaßliche Täter: ein Palästinenser mit Aufenthaltspapieren aus Deutschland. Für den Rabbiner war es die zweite Attacke innerhalb weniger Tage.

In einem Vorort von Paris ist ein Rabbiner auf der Terrasse eines Cafés von einem Mann mit einem Stuhl angegriffen und am Kopf verletzt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Département Nanterre befindet sich der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam. Gegen ihn werde wegen einer schweren Gewalttat ermittelt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut dem Bürgermeister von Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromantin, um einen Mann palästinensischer Herkunft mit deutschen Papieren, der sich nur vorübergehend in Frankreich aufhielt. Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete, soll der aus dem Gazastreifen stammende 28-Jährige über eine Duldung verfügt haben, sich in Deutschland aufzuhalten. Er sei unbewaffnet gewesen und habe einen Koran bei sich getragen.

Zweiter Angriff auf den Rabbiner in einer Woche

Der Rabbiner selbst sagte dem Sender BFMTV, er habe "einen schweren Schlag gegen den Kopf" gespürt und sei zu Boden gestürzt. Der jüdische Geistliche war nach eigenen Angaben bereits vor einer Woche in Deauville von drei alkoholisierten Männer attackiert worden. Premierminister François Bayrou verurteilte den Angriff. Der Rabbiner sei wegen seines "äußeren Erscheinungsbildes" attackiert worden, das bei dem Täter "Aggression" und "Hass" hervorgerufen habe. Er beklagte eine "Radikalisierung der öffentlichen Debatte".

Der jüdische Dachverband sprach von einem "antisemitischen Angriff" und verurteilte diesen aufs Schärfste. "In einem Kontext, in dem der Hass auf Israel jeden Tag die Stigmatisierung von Juden befördert, ist dieser Angriff ein weiterer Beweis für das vergiftete Klima, mit dem französische Juden konfrontiert sind", erklärte der Dachverband Crif im Onlinedienst X.

Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Innenministeriums in Frankreich 1.570 antisemitische Taten verzeichnet.