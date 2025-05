Russischer Angriffskrieg Tote nach Angriffen auf die Ukraine Stand: 25.05.2025 08:01 Uhr

Die Ukraine hat mehrere Todesopfer nach nächtlichen russischen Angriffen gemeldet, besonders die Hauptstadt Kiew war betroffen. Auch Russland berichtet von Angriffen auf seine Hauptstadt Moskau.

Bei russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine hat es Behörden zufolge mehrere Tote gegeben. Rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew wurden laut Rettungsdiensten mindestens vier Menschen getötet. Der stellvertretende Armeeleiter der Region Chmelnyzkyj, Mykola Kalaschnyk, meldete zudem vier Tote westlich von Kiew. Im südukrainischen Mikolajiw gebe es einen Toten.

Bei den Angriffen habe es auch Dutzende Verletzte gegeben, hieß es von ukrainischen Behörden. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb auf der Plattform Telegram, allein in einem Studentenwohnheim seien beim Einschlag einer Drohne vier Menschen verletzt worden. Er erklärte, es gebe einen "Angriff" auf die Stadt, aber die Flugabwehr sei aktiv. "Bleiben Sie in Schutzräumen", schrieb er.

Russische Drohnenangriffe wurden auch aus Charkiw im Osten, Mykolajiw im Süden sowie der Hafenstadt Odessa gemeldet. Die russischen Kampfdrohnen griffen die Hafenstadt in mehreren Wellen aus verschiedenen Richtungen an, berichtete die Agentur Unian.

Berichte über russische Raketen

Nach den Drohnenangriffen in der Nacht startete Russland offenbar am frühen Morgen auch Raketen mit Kurs auf die Ukraine. Die Lenkwaffen vom Typ "Kalibr" seien von Schiffen im Schwarzen Meer sowie von Bombern vom Typ "Tupolew Tu-95" und "Tu-160" abgefeuert worden, berichteten ukrainische Medien unter Berufung auf die Flugabwehr.

Schon in der Nacht auf Samstag wurde die ukrainische Hauptstadt von massiven russischen Angriffen getroffen: Die Ukraine meldete 250 Drohnenangriffe, außerdem Luftangriffe mit 14 Raketen. 15 Menschen seien verletzt worden. In Odessa am Schwarzen Meer gab es der Ukraine zufolge drei Tote.

Russland meldet ebenfalls Angriffe aus der Luft

Auch Russland sprach am Sonntagmorgen von Angriffen auf seine Hauptstadt: Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden innerhalb von vier Stunden 95 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Elf Drohnen seien über Moskau zerstört worden, hieß es von Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram.

Nach Angaben der russischen Zivilluftfahrtbehörde wurde der Flugverkehr an mindestens vier Flughäfen eingeschränkt, darunter der größte Moskauer Flughafen Scheremetjewo.

Trotz der massiven Angriffe soll heute auch die dritte und letzte Phase des vereinbarten Gefangenenaustausches durchgeführt werden. Am Freitag waren in einem ersten Schritt 390 Gefangene freigekommen, am Samstag dann in der zweiten Etappe 307.