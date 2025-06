Großeinsatz der Polizei in Österreich Elf Tote bei Amoklauf an Schule in Graz Stand: 10.06.2025 19:43 Uhr

Ein 21-Jähriger hat an einer Schule in Graz mehrere Menschen erschossen - die meisten Opfer waren offenbar Schüler. Auch der Angreifer ist tot. Österreichs Kanzler Stocker sprach von einer "nationalen Tragödie".

Ein ehemaliger Schüler hat an einer Schule im österreichischen Graz mehrere Menschen erschossen. Neun der Opfer starben noch auf dem Gelände der Schule. Eine Frau, die in das Universitätsklinikum Graz eingeliefert worden war, erlag nach Angaben der Klinik am Abend ihren Verletzungen.

Österreichs Innenminister Gerhard Karner hatte zuvor noch mitgeteilt, dass es zwölf teils schwer Verletzte gebe. Sechs der neun in der Schule erschossenen Personen waren laut Karner weiblich, drei männlich. Bei den meisten Opfern handelt es sich laut Medienberichten um Schüler.

Polizei geht von Einzeltäter aus

Der Täter beging Suizid. Die Polizei geht davon aus, dass er alleine agierte. Beim ihm handelt es sich den Angaben nach um einen 21-Jährigen. Der österreichische Staatsbürger habe zwei Waffen mit sich geführt, die er augenscheinlich legal besessen habe, hieß es auf einer Pressekonferenz. Über sein Motiv lägen bislang keine Informationen vor. Er habe sich auf einer Toilette im Schulgebäude das Leben genommen.

Innenminister Karner ergänzte, dass es sich beim mutmaßlichen Schützen um einen früheren Schüler der Einrichtung gehandelt habe, der vorzeitig ohne Abschluss von der Schule gegangen sei.

Mehr als 300 Polizisten im Einsatz

Laut Polizeiangaben waren an dem Einsatz in der Dreierschützengasse in Graz und in deren Umgebung mehr als 300 Polizeikräfte beteiligt, darunter auch Spezialkräfte. Wie ein Sprecher des örtlichen Roten Kreuzes der Nachrichtenagentur dpa sagte, waren zudem mehr als 160 Rettungskräfte im Einsatz. Sie seien mit 65 Fahrzeugen angerückt. Auch mehrere Hubschrauber kamen zum Einsatz. Ein spezieller Alarmplan des Landes für die Versorgung zahlreicher Verletzter sei aktiviert worden.

Man sei zu Beginn von rund 50 Verletzten ausgegangen, sagte der Sprecher weiter. Daraufhin hätten die Kliniken ihre Kapazitäten zur Versorgung von Verletzten gemeldet.

Die Polizei hatte Schaulustige aufgerufen, keine Bilder oder Videos von dem Geschehen und dem Einsatz an der Schule in sozialen Netzwerken hochzuladen. Sie bat stattdessen darum, entsprechendes Material auf einer Seite des Innenministeriums hochzuladen. Hinweise würden auch bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

"Dieser Horror ist nicht in Worte zufassen"

Die Tat dürfte als bisher schlimmster Amoklauf in die Geschichte Österreichs eingehen. Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen zeigte sich tief erschüttert. "Dieser Horror ist nicht in Worte zufassen", schrieb der Bundespräsident auf X. Es gebe in diesem Moment nichts, was den Schmerz von Eltern und Großeltern, von Geschwistern, Freunden und Freundinnen lindern könne. "Österreich trauert." Jetzt sei Zusammenhalt geboten. "Heute und in den schweren Tagen, die kommen, wird unser Land zeigen, dass in diesem Miteinander seine Stärke liegt", so Van der Bellen weiter.

Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach auf der Pressekonferenz in Graz von einer nationalen Tragödie. Er denke an die Opfer und Hinterbliebenen, sagte Stocker. Er sprach von einem unfassbaren Gewaltexzess. Für den Morgen des nächsten Tages kündigte er für 10 Uhr landesweit eine Trauerminute an. Alle öffentlichen Gebäude sind auf halbmast geflaggt und es gibt eine dreitägige Staatstrauer. Mario Kunasek (FPÖ), Landeshauptmann (Regierungschef) der Steiermark kündigte zudem an, dass es für drei Tage keine öffentlichen Veranstaltungen in dem Bundesland geben wird. Graz ist die Landeshauptstadt der Steiermark.

In Deutschland sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Anteilnahme aus. "Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer habe ich von der Gewalttat in Graz erfahren, bei der so viele unschuldige Menschen ihr Leben verloren haben", hieß es in einem Kondolenzschreiben an seinen österreichischen Amtskollegen Alexander van der Bellen. "Ihre deutschen Nachbarn sind im Herzen bei Ihnen", so Steinmeier.

Bundeskanzler Friedrich Merz schrieb in einem Kondolenzschreiben an Österreichs Kanzler Stocker, dass er die Nachrichten aus Graz mit großer Bestürzung vernommen habe. "Es erschüttert mich zutiefst, dass junge Menschen so jäh aus dem Leben gerissen wurden. Die Anteilnahme der Bundesregierung gilt den Familien der Opfer. Wir teilen ihren Schmerz und ihre Trauer." Den Verletzten wünschte Merz im Namen der Bundesregierung "rasche und möglichst vollständige" Genesung. "Wir hoffen, dass die Angehörigen in dieser dunklen Stunde Trost im Kreis der Familien und Freunde finden können."

Auch die EU-Kommission äußerte ihre Anteilnahme. "Wir möchten den Familien der Opfer und der ganzen Stadt Graz unser tiefstes Beileid aussprechen", sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. "Wir stehen gemeinsam in Trauer und suchen nach Klarheit nach diesem schrecklichen Ereignis in einer Schule". Es seien "absolut schreckliche und tragische Nachrichten".

Das Erste nimmt heute Abend einen Brennpunkt ins Programm - direkt im Anschluss an die 20-Uhr-tagesschau.