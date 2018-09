US-Ausstieg aus Atomdeal EU will Sanktionen umgehen

Die EU will zur Rettung des Atomdeals mit dem Iran eine Institution schaffen, durch die die US-Sanktionen gegen die Islamische Republik umgangen werden können. Das gab die Außenbeauftragte Mogherini bekannt.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Es ist eine diplomatische Breitseite gegen die USA: Am Abend, als US-Präsident Donald Trump die Welt in New York zu einem Empfang einlud, saßen die Vertreter von China, Frankreich, Russland, Deutschland, Großbritannien der EU und des Iran zusammen und erklärten öffentlich: Das Atomabkommen mit der Islamischen Republik lebt.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini verkündete die Einigung in New York.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini verkündete nach gut zweistündiger Sitzung das Ergebnis des Treffens. Man werde ungeachtet des einseitigen amerikanischen Austrittes aus dem Atomabkommen an der vollen Umsetzung arbeiten. Alle Unterzeichner attestierten dem Iran erneut, sich komplett an die Auflagen des von Trump als "schlechtesten Deal aller Zeiten" bezeichneten Abkommens zu halten.

Gemeinsam gegen Trump

Man bedauere den einseitigen Ausstieg der USA, so Mogherini, und arbeite derzeit daran, die von den USA angekündigten Sanktionen und Sanktionsdrohungen gegen Staaten, die künftig mit dem Iran Geschäfte machen, zu entschärfen: "Alle Teilnehmer haben erklärt, sie werden die Freiheit aller Firmen garantieren, mit dem Iran künftig entsprechend der Sicherheitsratsresolutionen weiter ungestört Geschäfte zu machen."

So werden nach Angaben von Mogherini die Mitgliedsstaaten der EU Handelsplattformen einrichten, um Finanztransaktionen mit dem Iran zu garantieren, damit trotz der amerikanischen Sanktionsdrohungen weiter Handel mit dem Iran möglich ist.

Trump spricht heute in der Vollversammlung

US-Präsident Trump will heute in seiner Rede von den Vereinten Nationen und tags drauf als Vorsitzender des Sicherheitsrates vor allem auf die Gefahren durch den Iran hinweisen. Das Land, so US-Außenminister Mike Pompeo zuvor, sei der weltweit größte Sponsor von Terror. Sicherheitsberater John Bolton erklärte, man wolle keinen Regimewechsel, aber maximalen Druck auf die Regierung in Teheran.