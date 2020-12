Es ist eine Abwägung zwischen Tierschutz und Relgionsfreiheit. Der Europäische Gerichtshof hat heute geurteilt, ob es ein Recht auf rituelles Schächten ohne Betäubung gibt. Muslimische und jüdische Verbände hatten gegen ein Verbot in Flandern geklagt.

EU-Staaten dürfen rituelles Schächten ohne Betäubung der Tiere verbieten. Sie können damit im Einzelfall den Tierschutz über die Religionsfreiheit stellen. Dies ist dann möglich, wenn das nationale Recht Schlachtungen ohne Betäubungen verbietet. Geklagt hatten mehrere jüdische und muslimische Vereinigung gegen ein Dekret der belgischen Region Flandern.

Streng gläubige Muslime und Juden verzehren nur Fleisch aus rituellen Schächtungen. Es ist dann "halal" bzw. "koscher". Dafür wird das Tier ohne Betäubung nur mit einem Stich in die Halsschlagader getötet und stirbt dann während des Ausblutens. In Flandern ist diese Praxis seit 2017 verboten.

Verbot schränkt Religionsfreiheit nicht ein

Die EuGH-Richter urteilten, das Verbot in Flandern verstoße nicht gegen die Religionsfreiheit. Denn Gläubige könnten rituell geschlachtetes Fleisch aus anderen Ländern importieren. Sie seien durch das Verbot also nicht in der Ausübung ihrer Religion beschränkt. Außerdem, so die Richter, sei nicht generell verboten, Tiere zu schächten, sondern nur dann, wenn es ohne Betäubung stattfindet. Die aber sei das beste Mittel, "um das Leiden der Tiere zum Zeitpunkt des Tötens zu verringern."

Bereits im Mai 2018 hatte der EuGH geurteilt, dass es keinen unzulässigen Eingriff in die Religionsfreiheit darstellt, wenn das Schächten nur in speziell zugelassenen Schlachthöfen erlaubt ist. Für Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht 2002 entschieden: Im Einzelfall ist religiöses Schächten unter strengen Voraussetzungen ausnahmsweise zulässig. (AZ: C-336/19)

Mit Informationen von Bernd Wolf, ARD Rechtsredaktion