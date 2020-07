EuGH-Urteil erwartet Darf Facebook Daten in die USA schicken?

Facebook schickt Daten von Nutzern aus der EU in die USA. Ist das rechtmäßig? Darüber entscheidet der EuGH. Dabei geht es um die Frage, ob die USA europäische Grundrechte wahren.

Alles einklappen

Von Michael-Matthias Nordhardt, ARD-Rechtsredaktion

Worum geht es in dem Fall?

Wer als EU-Bürger Facebook nutzt, schließt einen Vertrag mit der europäischen Tochter des US-Konzerns: der Facebook Ireland Ltd. Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden dann zunächst bei Facebook in Irland gespeichert. Von dort werden sie in die USA exportiert und auf US-Servern gespeichert. Diesen Datentransfer will der österreichische Jurist Max Schrems verhindern. Er fürchtet, dass seine Daten in den USA nicht sicher sind, dass insbesondere Sicherheitsbehörden zu leicht darauf zugreifen könnten. Die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über den US-Geheimdienst NSA hätten gezeigt, dass in den Vereinigten Staaten ein weit niedrigeres Datenschutzniveau herrsche als in der EU. Am Rande der Verhandlung beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) beschrieb Max Schrems, was ihn antreibt: "Wenn ich weiß, alles wird überwacht, dann sage ich vielleicht Dinge nicht, die ich mich sonst trauen würde, zu sagen. Und das ist relativ schädlich für eine Demokratie."

Wann ist Datentransfer zulässig?

Personenbezogene Daten von EU-Bürgern dürfen in Länder außerhalb der EU exportiert werden, wenn eine von zwei Bedingungen erfüllt ist. Möglichkeit eins: Die EU-Kommission stellt in einem Beschluss fest, dass dort angemessener Datenschutz gewährleistet ist. Oder Möglichkeit zwei: Das Unternehmen garantiert, dass bestimmte Datenschutzstandards eingehalten werden.

Was wurde in der Sache schon entschieden?

Warum jetzt ein zweites Verfahren vor dem EuGH?

Ende 2015 teilte die irische Datenschutzbehörde Schrems dann mit, Facebook habe die Übermittlung der Daten in die USA von Anfang an nicht auf Basis des - mittlerweile ungültigen - "Safe Harbor"-Abkommens vorgenommen, sondern auf Grundlage sogenannter Standardvertragsklauseln. Damit garantieren Unternehmen die Einhaltung ausreichender Datenschutzstandards auch in Staaten ohne angemessenes Datenschutzniveau. Die Klauseln an sich greift Schrems nicht an. Er findet aber, dass die irische Datenschutzbehörde die Datenströme kappen müsse, weil Facebook in den USA nach dortigen Gesetzen gezwungen werden könnte, personenbezogene Daten der NSA und dem FBI zugänglich zu machen. Datenschutz-Garantie hin oder her.

Was hat es mit dem "Privacy Shield" auf sich?

Worüber wird nun entschieden?