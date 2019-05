Europawahl Sorgen wegen Nationalismus und Populismus

Am dritten Tag der Europawahl haben mehrere Politiker ihre Sorge wegen des wachsenden Populismus und Nationalismus in der EU geäußert. Bundespräsident Steinmeier rief die Deutschen auf, ihre Stimme abzugeben.

Begleitet von Sorgen vor einem Erstarken nationalistischer und populistischer Kräfte in der EU geht die Europawahl in den dritten Tag. Heute sind die Bürger in Lettland, Malta, in der Slowakei sowie in den französischen Überseegebieten zur Abstimmung aufgerufen.

In Tschechien, wo die Wahllokale bereits gestern geöffnet waren, haben die Wähler auch heute noch die Möglichkeit, über die künftige Zusammensetzung des Europaparlaments mitzuentscheiden. In den meisten Ländern wird allerdings erst am Sonntag gewählt.

Die EU-kritische Parteien im Überblick

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Deutschen zur Beteiligung an der Europawahl auf. In einem Video, das auf seiner Internetseite sowie bei Instagram und Facebook zu sehen ist, hisste er persönlich vor Schloss Bellevue neben der deutschen Flagge die Europafahne.

Brok äußert Sorge um die Demokratie

Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok äußerte angesichts des wachsenden Populismus und Nationalismus große Sorge um die Demokratie. "Der Kampf um den Erhalt der Demokratie ist voll entbrannt", sagte er der "Heilbronner Stimme". Die rechtspopulistischen Parteien würden offensichtlich von Putin gefördert, zugleich gebe es einen starken Austausch mit dem Ex-Trump-Berater Steve Bannon. "Das verstärkt den Eindruck, dass Kräfte aus den USA und Russland in einer strategischen Zangenbewegung die Europäische Union mit Hilfe der Rechtspopulisten zerstören wollen."

Weber: "Wir werden dieses Europa verteidigen"

In Deutschland, wo die Schlussphase des Wahlkampfes gestern mit diversen Großveranstaltungen eingeleitet wurde, wollen Wahlkämpfer heute erneut um Stimmen werben. EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber sagte: "Wir werden dieses Europa gegen die Nationalisten verteidigen." Dafür werde man die letzten Stunden bis zum Sonntag noch nutzen, sagte er gestern in München.

Auch SPD-Chefin Andrea Nahles warnte in Bremen vor einem erstarkenden Nationalismus. Die SPD kämpfe für ein weltoffenes und soziales Europa, das weiterhin ein Sehnsuchtsort bleibe.

Niedrige Beteiligung in Tschechien erwartet

Mit Spannung wird erwartet, wie dieses Mal die Beteiligung bei der Europawahl sein wird. In Tschechien, das vor fünf Jahren mit 18,2 Prozent eine der niedrigsten Wahlbeteiligungen unter allen EU-Staaten hatte, zeichnete sich nach Angaben des tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens CT dieses Mal eine ähnlich niedrige Beteiligung um die 20 Prozent ab.

Die Slowakei hatte bei allen EU-Wahlen, an denen das Land bisher beteiligt war, die niedrigste Beteiligung. Dass sich daran viel geändert hat, gilt als eher unwahrscheinlich.

Ergebnisse der Wahlen werden noch nicht mitgeteilt. Die gibt es - wie bei der Europawahl üblich - erst, wenn auch die letzten Wahllokale in Italien am Sonntagabend um 23 Uhr geschlossen sind.