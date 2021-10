Ausbildung ukrainischer Offiziere EU erwägt offenbar eigene Mission

Die EU erwägt laut eines Berichts eine Ausbildungsmission für ukrainische Offiziere. Angesichts der militärischen Aktivitäten Russlands an den Grenzen zur Ukraine könnte das ein "Ausdruck der Solidarität" sein, heißt es in einem internen Papier.

Die Europäische Union erwägt offenbar eine eigenständige militärische Ausbildungsmission, die den Namen "EU Military Advisory and Training Mission Ukraine" (EUATM) tragen soll. "Eine militärische Mission würde die Sichtbarkeit und das Engagement gegenüber den Ländern der Partnerschaft unterstreichen", heißt es demnach in einem internen Arbeitspapier des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), aus dem die "Welt am Sonntag" zitiert.

Der EAD stellt in dem Dokument eine Ausbildungsmission für ukrainische Offiziere in Aussicht. "Ein solcher Einsatz würde ein Ausdruck der Solidarität mit der Ukraine sein angesichts der fortlaufenden militärischen Aktivitäten der Russischen Föderation an den Grenzen zur Ukraine und in der illegal annektierten Krim", heißt es in dem Arbeitspapier.

Mehrere Länder dringen auf Ausbildungsmission

Demnach erwähnt die Behörde unter Führung von EU-Chefdiplomat Josep Borrell noch drei weitere Möglichkeiten, wie die EU dazu beitragen könnte, die militärischen Fähigkeiten der ukrainischen Armee zu verbessern. Dazu gehöre auch, die bereits seit 2014 bestehende Beratermission zur Reform des zivilen Sicherheitssektors (EUAT Ukraine) zu erweitern.

Laut des Berichts haben die zuständigen EU-Botschafter erst kürzlich im "Politischen und Sicherheitspoltischen Komitee" (PSK) erstmals über das EAD-Dokument beraten. Insbesondere die drei baltischen EU-Länder sowie Polen, Rumänien und die Slowakei dringen demnach auf eine eigenständige militärische Ausbildungsmission. Sie würden dabei von Schweden und Finnland unterstützt.

Ukraine und Russland seit 2014 im Krieg

Die Ukraine befindet sich seit 2014 im Krieg mit von Russland unterstützten Separatisten im Osten des Landes. Die Kämpfe sind allerdings seit Monaten bis auf Schusswechsel an der Frontlinie eingefroren. Russland hat zudem die ukrainische Halbinsel Krim annektiert.Die Ukraine strebt eine engere Anbindung an den Westen an und hofft, eines Tages in die Nato aufgenommen zu werden. Russland sieht darin eine Bedrohung für die eigene Sicherheit.