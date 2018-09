Ungarn droht der Entzug des Stimmrechts im EU-Rat, sollte das Europaparlament morgen für ein Strafverfahren gegen das Land stimmen. Regierungschef Orban versuchte das in Straßburg abzuwenden - mit wenig Kompromissbereitschaft.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat den umstrittenen Kurs seiner Regierung vor dem Europaparlament mit Verweis auf die wichtige Rolle des Landes für Europa verteidigt. Sein Land habe mit seiner Arbeit und - wenn nötig - mit seinem Blut zur Erfolgsgeschichte Europas beigetragen, sagte Orban in Straßburg.

Die Kritik an der Regierung in Budapest zielt auf einen Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Laut Orban werde damit jedoch nicht eine Regierung verurteilt, sondern "ein Land und ein Volk". Er nahm Bezug auf einen Bericht, der zahlreiche Verstöße gegen Grundrechte, aber auch eine weit verbreitete Korruption in Ungarn anprangert.

Applaus von den Rechtskonservativen

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban auf dem Weg ins EU-Parlament. "Ungarn hat schwere Blutopfer gebracht für Freiheit und Demokratie."

Ungarn sei seit 1000 Jahren Mitglied der europäisch-christlichen Familie, habe sich gegen die Sowjetarmee aufgelehnt und seine Grenze für Ostdeutsche geöffnet, so der Regierungschef. "Ungarn hat schwere Blutopfer gebracht für Freiheit und Demokratie", sagte Orban in einer emotionalen Rede. "Sie wollen die Widerstandskämpfer in Ungarn verurteilen", warf er seinen Gegnern im EU-Parlament vor. Applaus bekam er von Abgeordneten seiner rechtskonservativen Regierungspartei Fidesz und Vertretern der Rechtspopulisten.

Die ungarische Regierung steht seit Jahren wegen der Gestaltung des Wahlsystems, Fragen der Pressefreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz, der Misshandlung von Asylsuchenden und Flüchtlingen sowie der Beschränkung von Nichtregierungsorganisationen in der Kritik.

Ungarn könnte Stimmrechte verlieren

Morgen soll das Parlament über eine Aufforderung an den Rat abstimmen, sich mit der Einleitung ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 wegen systemischer Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte gegen Ungarn zu befassen. Dies würde auf Basis eines kritischen Berichts der Grünen-Abgeordneten Judith Sargentini geschehen, in dem zahlreiche Vergehen aufgelistet werden. Das Verfahren könnte in letzter Konsequenz dazu führen, dass Ungarn im Rat die Stimmrechte entzogen werden.

"Sie haben Ihre Meinung schon gebildet", rief Orban den Abgeordneten in Straßburg zu. Eine Mehrheit werde für diesen Vorschlag stimmen. Orban sagte, die Ungarn hätten ihre eigene Meinung zu Christentum, Nation, Familie, Kultur und Einwanderung. Ungarn wolle kein Einwanderungsland werden. Daher habe es einen Zaun gebaut, um seine Grenzen zu schützen. Dadurch seien "Hunderttausende von Migranten" gestoppt worden. Es gebe aber "Einwanderungsparteien, die Lügen über Ungarn verbreiten und das Land erpressen wollen".

Weber fordert von Orban Kompromissbereitschaft

EVP-Fraktionschef Manfred Weber: "Wenn es keine Bewegung gibt in der Sache, dann wird es für die ungarische Regierung schwierig."

Der Fraktionschef der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, forderte von Orban Kompromissbereitschaft, um das Sanktionsverfahren abzuwenden. Orbans Fidesz-Partei gehört zur EVP. Der ungarische Premier müsse die Sorgen der EU anerkennen und handeln, sagte Weber im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Wenn es keine Bewegung gibt in der Sache, dann wird es für die ungarische Regierung schwierig."

Die Grundrechte der Europäischen Union müssten respektiert werden, sagte Weber zu Vorwürfen, dass Ungarns Regierung Rechtsstaatsprinzipien verletze und etwa gegen Nichtregierungsorganisationen vorgehe. Für die EVP gebe es bei den Grundrechten "keinen Mitgliedsrabatt" und "keine Verhandlungsmasse".

Das Ergebnis der Abstimmung morgen im EU-Parlament dürfte wesentlich vom Verhalten der EVP abhängen. Die Fraktion der Konservativen wollte nach Angaben Webers am Abend über ihr Abstimmungsverhalten entscheiden. Sollte Orban sich nicht bewegen, werde es "sehr, sehr schwierige Debatten geben".

Über dieses Thema berichteten am 11. September 2018 Inforadio um 16:40 Uhr und die tagesschau um 17:00 Uhr.