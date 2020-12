Saubere Autos, Flugzeuge und Schiffe, außerdem deutlich mehr Hochgeschwindigkeitszüge - die EU-Kommission will den Verkehr umbauen. Ziel: Deutlich weniger Emissionen. Dazu stellt sie ein Konzept vor.

Im Kampf gegen den Klimawandel will die EU-Kommission die Mobilität in Europa komplett neu ausrichten. Das geht aus einem Entwurf für ein Strategiepapier hervor, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" vorab berichtet. Die EU-Kommission will heute über das Papier beraten. Es zielt darauf ab, Millionen zusätzlicher Autos und Lastwagen ohne Abgase auf die Straße zu bringen. Außerdem soll der Schienenverkehr ausgebaut und ein Flug- und Schiffsverkehr ohne Treibhausgas-Emissionen entwickelt werden. Das Konzept gehört zum Green Deal für eine klimafreundlichere Wirtschaft.

Klimaneutrale Städte früher als geplant

In dem Papier stehen eine Reihe von Zielvorstellungen für die Jahre 2030, 2035 und 2050: So sollen bis 2030 doppelt so viele Hochgeschwindigkeits-Züge wie bisher auf europäischen Schienen fahren. Darüber hinaus sollen mindestens 30 Millionen emissionsfreie Autos auf den Straßen Europas unterwegs sein. Und: 100 europäische Städte sollen in den kommenden zehn Jahren klimaneutral werden – also schon früher jenes Ziel erreichen, das sich die EU im Ganzen erst für 2050 vorgenommen hat: nicht mehr Emissionen auszustoßen, als anderswo gleichzeitig eingespart werden. Bis 2035 sollen emissionsfreie Schiffe und genauso saubere "große Flugzeuge" zur Verfügung stehen. Bis 2050 soll sich der Frachtverkehr auf der Schiene verdoppeln, der Hochgeschwindigkeitsverkehr sogar verdreifachen.

Die EU-Kommission stellt ihr Konzept in Brüssel vor

Kritik: "zu grün, zu vage"

Der Europaabgeordnete Markus Ferber kritisierte den Entwurf als zu grün und zu vage: Die Strategie "scheint von Umweltexperten verfasst zu sein, nicht von Verkehrsexperten", sagte der CSU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". So fehlten zum Beispiel echte Lösungsansätze, um auch ländlichen Regionen den Anschluss an die moderne Verkehrswelt zu ermöglichen.

Greenpeace kritisierte, das Papier enthalte vor allem Absichtsbekundungen. "Hochtrabende Ziele, ein paar neue Zugverbindungen und grüne Standards sind nicht genug", sagte Aktivistin Lorelei Limousin der Zeitung. Der Klimaschutz wird auch die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag beschäftigen. Dann wollen sich die Mitgliedstaaten auf ein neues Emissionsreduktionsziel für das Jahr 2030 verständigen.