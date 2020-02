Die EU will das Waffenembargo gegen Libyen künftig mit einer neuen Marinemission überwachen. Darauf haben sich die Außenminister in Brüssel geeinigt. Zuletzt gab es Streit wegen der Seenotrettung von Migranten und deren Aufnahme.

Die EU-Außenminister in Brüssel haben eine neue Mission beschlossen, um das Waffenembargo gegen Libyen zu kontrollieren. "Diese Mission soll auch eine maritime Komponente haben, die sich an den Routen derjenigen orientiert, die Waffen nach Libyen bringen, also im östlichen Mittelmeer", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas. Er betonte, die Ausstattung der neuen Mission mit Schiffen sei notwendig, um ein komplettes Lagebild über Waffenlieferungen nach Libyen zu erhalten. Es gehe schwerpunktmäßig um Waffenschmuggel.

Seit neun Jahren herrscht ein Bürgerkrieg in Libyen. Bei einem Gipfel vor vier Wochen in Berlin hatten sich 16 Staaten und Organisationen darauf verständigt, die Einmischung von außen in den Konflikt zu beenden. Vor allem die Konfliktparteien sollten miteinander reden, es sollte Schluss sein mit dem illegalen Verschieben von Milizen und Waffen in das nordafrikanische Bürgerkriegsland. Neben den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga wollten auch die Europäer ihren Beitrag leisten.

Streit über "Sophia"

In den vergangenen Wochen war in der EU darüber diskutiert worden, die Marinemission "Sophia" wiederzubeleben, um das Waffenembargo gegen Libyen durchzusetzen. Dagegen wehrten sich jedoch Italien, Ungarn und Österreich.

Wien argumentierte, dadurch würde ein sogenannter Pull-Effekt entstehen, also mehr Migranten würden nach Europa kommen. Bis zum Ende des Marineeinsatzes vor knapp einem Jahr waren mit "Sophia" immer wieder Migranten aus Seenot gerettet worden. Die Staaten konnten sich aber nicht auf die Verteilung der Geretteten einigen. Deshalb ist die EU seit Frühjahr 2019 nicht mehr mit Schiffen vor Ort. Ursprünglich sollte "Sophia" Schmuggel und Menschenhandel eindämmen.

Sogfaktor für Flüchtlinge?

Nach Angaben von Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg wird nun die bisherige EU-Mittelmeer-Mission "Sophia" beendet. Der Fokus der neuen Mission solle zunächst "auf der Luftraumüberwachung" liegen. Schiffe würden dagegen nur "außerhalb des bisherigen Einsatzbereichs" fahren. Schallenberg nannte dabei den Osten Libyens "oder noch weiter östlich". Sobald sich erweise, dass die neue Mission von Menschenschmugglern missbraucht und zu einem Sogfaktor für Flüchtlinge werde, würden "die maritimen Elemente wieder abgezogen", sagte Schallenberg.

Ähnlich äußerte sich Italien Außenminister Luigi Di Maio. Über die Regeln zur Aufnahme geretteter Flüchtlinge werde später diskutiert. Hier gebe es zwei Optionen: Entweder nehme das Land des betreffenden Schiffes die Geretteten auf, oder es werde ein Rotationsverfahren gefunden.