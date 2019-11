Im Streit über den milliardenschweren EU-Haushalt für 2020 gibt es eine Einigung. Wie die finnische Ratspräsidentschaft am späten Abend bestätigte, werden im kommenden Jahr rund 153,6 Milliarden Euro für Auszahlungen bereitgestellt.

Die EU hat nach längerem Streit einen Haushalt für das Jahr 2020. Die finnische Ratspräsidentschaft teilte am späten Abend mit, die Vertreter der 28 Mitgliedsstaaten hätten sich mit den Europaparlamentariern darauf geeinigt, im kommenden Jahr rund 153,6 Milliarden Euro für Auszahlungen bereitzustellen. Mehr Geld soll es unter anderem für Klimaschutz, den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit und Digitalisierung geben.

Knackpunkt Reserve

Streitpunkt bei den Verhandlungen war unter anderem die Frage, wie viel Geld für Auszahlungen aus dem Haushalt eingeplant werden soll. Das EU-Parlament fordert zuletzt einen Betrag von 159,1 Milliarden Euro, während die Mitgliedstaaten nur 153,1 Milliarden Euro bewilligen wollen. Die Mitgliedstaaten hatten für eine Reserve in Höhe von mehr als vier Milliarden Euro für unvorhergesehene Ereignisse plädiert und darauf verwiesen, dass diese gebraucht werden könnte, sollte es doch noch einen ungeregelten Brexit geben oder aber der Türkei mehr Geld für die Versorgung von Syrien-Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden müsse. Das Parlament war ursprünglich hingegen der Ansicht, dass eine deutliche geringere Reserve ausreichend wäre.

Deutschland größter Nettozahler

Für Deutschland waren die Verhandlungen von besonderer Bedeutung, da die Bundesregierung als größter Nettozahler der Union mehr als ein Fünftel des EU-Etats beisteuert. Ein Großteil des Geldes fließt in Zahlungen an Landwirte und vergleichsweise arme Regionen in den EU-Ländern.

Aus der deutschen Delegation hieß es am Abend: "Wir haben eine guten Kompromiss gefunden, der Europa stärkt und die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union sichert". Rat und Parlament hätten gemeinsam erreichen können, dass die EU ihre finanziellen Ressourcen verstärkt für aktuelle Prioritäten wie Klimaschutz, Wirtschaftswachstum, Migration und Sicherheit einsetzen werde. Ein wichtiger Erfolg sei es, dass der Haushalt einen Puffer für Risikovorsorge enthalte, um im nächsten Haushaltsjahr gegebenenfalls rasch auf nicht vorhersehbare Herausforderungen reagieren zu können.

Harte Verhandlungen über Finanzrahmen

Deutlich schwieriger als die Gespräche über den EU-Haushalt 2020 dürften die abschließenden Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 werden. Dieser bildet die Grundlage für die Einzelhaushalte und ist deswegen besonders relevant. Bislang haben die Regierungen der EU-Staaten noch nicht einmal eine gemeinsame Position für Verhandlungen mit dem Parlament.