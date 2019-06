EU-Gipfel Widerstand gegen Timmermans wächst

Es geht um fünf Topjobs auf EU-Ebene, auf die sich der Brüsseler Gipfel einigen muss: Für das Amt des Kommissionschefs schien es auf den Niederländer Timmermans hinauszulaufen. Doch der Widerstand gegen ihn ist massiv.

In Brüssel wollen die Staats- und Regierungschefs der EU eine Lösung finden, wer die neu zu besetzenden Spitzenämter bekleiden soll. Der Sondergipfel hat am Abend mit mehr als dreistündiger Verspätung begonnen. Die Vorgespräche dauerten lange an - und das spricht für weitere zähe Verhandlungen.

Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag, wonach der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans Kommissionspräsident werden soll - und nicht der CSU-Politiker Manfred Weber. In diesem Szenario könnte Weber Präsident des EU-Parlaments oder Vizechef der Kommission werden.

Gegen Weber als Kommissionschef hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron massive Vorbehalte. Vor Beginn des Treffens nannte er Timmermans in einer Reihe mit dem französischen Brexit-Beauftragten Michel Barnier und der liberalen EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager als kompetente Kandidaten. Er verwies darauf, dass es in der "neuen Mannschaft für Europa" auch eine Ausgewogenheit zwischen Ost und West geben müsse.

EU berät über Besetzung der Spitzenjobs

tagesschau 20:00 Uhr, 30.06.2019, Michael Grytz, ARD Brüssel





Breiter Widerstand gegen Timmermans

Dass es auf Timmermans hinausläuft, ist allerdings alles andere als sicher. Die osteuropäischen Staaten lehnen ihn ab - und auch aus der Europäischen Volkspartei (EVP) gibt es Widerstand.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban schrieb in einem Brief an den Präsidenten der EVP, es wäre "erniedrigend", diesen Posten als Wahlsieger einer anderen Partei zu überlassen. Zudem würde dies die Autorität und Glaubwürdigkeit der EVP in der internationalen Politik sowie dem Ansehen bei den Wählern schaden. Als Vizechef der EU-Kommission war Timmermans bisher für den Schutz der Rechtsstaatlichkeit zuständig. Dabei war er häufiger mit Ungarn und anderen östlichen EU-Staaten aneinander geraten.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte im Bericht aus Berlin, Weber habe die größte Fraktion im Europaparlament hinter sich, die Wähler hätten ein klares Votum abgegeben, alle hätten sich zum Spitzenkandidatenprozess bekannt. "Deshalb hat Manfred Weber den Anspruch, Kommissionspräsident zu werden. Alles andere wäre unverständlich", ergänzte er.

Markus Preiß, ARD Brüssel, zum aktuellen Stand der Diskussionen über die Spitzenposten

tagesschau 20:00 Uhr, 30.06.2019





Kritik auch aus Irland

Der irische Regierungschef Leo Varadkar sagte in Brüssel, eine große Mehrheit der Regierungschefs der EVP sei der Ansicht, dass man den Posten nicht ohne Kampf aufgeben solle. Außerdem gebe es die Befürchtung, dass Timmermans die EU zwischen West und Ost spalten könne.

Bundeskanzlerin Angela Merkel geht nicht von einer raschen Lösung aus. "Es werden keine sehr einfachen Beratungen", sagte sie vor dem Treffen. Das Europaparlament sei fixiert auf das Prinzip des Spitzenkandidaten. Trotzdem habe die stärkste Fraktion - die Europäische Volkspartei (EVP), der auch CDU und CSU angehören - keine Mehrheit. Für sie sei es wichtig, einen Konflikt zwischen dem Europaparlament und dem EU-Rat, in dem die Staats- und Regierungschefs sitzen, zu vermeiden.

Für den Posten des Kommissionspräsidenten müssen die Staats- und Regierungschefs eine Einigung finden, die von mindestens 21 Staaten mitgetragen wird, die 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren. Zu besetzen sind insgesamt fünf Spitzenposten: die Präsidenten der Kommission, des Rats, des Europaparlaments und der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der EU-Außenbeauftragte.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 30. Juni 2019 um 20:00 Uhr.