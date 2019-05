US-Malls sind voll mit chinesischen Produkten. Nun droht US-Präsident Trump China mit weiteren Zöllen. Die Auswirkungen dürften Verbraucher wohl bald zu spüren bekommen.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Ein Samstag in einer US-Mall und China ist allgegenwärtig: In den Läden finden sich Schnellkochtöpfe "Made in China". Genau wie Bohrmaschinen, kleine Heizer, Laptops und Tablets, Kleidung großer Marken, Geldbörsen, Geburtstagskarten, Spielzeug, Roller, Geschirr. Sogar Shampoo importieren die Vereinigten Staaten aus der Volksrepublik.

Professor Phil Levy von der Northwestern University fürchtet, dass Kunden die Folgen des eskalierenden Handelsstreits bald zu spüren bekommen: "Konsumenten werden feststellen, dass der Handel mit China Vorteile für sie hatte. Viele Sachen, die sie kaufen, seien es Klamotten oder preiswerte Küchenartikel, sind erschwinglich, weil sie aus China kommen." Wenn darauf Sonderzölle von 25 Prozent fällig werden, könnten das Importeure und Händler nicht länger kompensieren. "Die Kosten gehen an die Konsumenten, die müssen dafür zahlen", sagte Levy.

Behörde legt am Montag Details vor

Weil die Gespräche über einen Ausgleich nicht vorankommen, hat Trump seinen Handelsbeauftragten angewiesen, höhere Abgaben auch für die Importe vorzubereiten, die bisher vom Handelskonflikt ausgespart waren. Am Montag will die Behörde Details vorlegen.

Rückhalt findet Trump bei seiner eigenen Partei. Obwohl Republikaner, wie der Abgeordnete Barry Loudermilk aus Georgia, sonst bei jeder Gelegenheit für freien Handel eintreten. "Es ist richtig, dass der Präsident gegenüber den Chinesen nicht nachgibt. Er trifft Entscheidungen, um die andere Seite an den Tisch zu bekommen, zu denen andere nicht bereit waren", sagte Loudermilk. Das Handelsabkommen müsse von Vorteil für die Vereinigten Staaten sowie US-Produzenten und Konsumenten sein. "Es ist sehr schade, dass es soweit kommen musste, aber das muss er jetzt durchziehen", bedauerte Loudermilk.

Trump plant höhere Zölle für chinesische Waren

tagesschau24 11:00 Uhr, 11.05.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-537509~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Hohes Handelsbilanzdefizit

Aus Sicht der US-Administration hat der Handel mit China den großen Nachteil eines Handelsbilanzdefizits. Dieses kostet die Vereinigten Staaten jedes Jahr 500 Milliarden US-Dollar. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Die USA werfen China vor, in einem 150-seitigen Kompromissentwurf entscheidende Passagen streichen zu wollen.

Der Präsident setzt in der Situation auf Eskalation. Dabei sei unklar, ob die Drohung mit zusätzlichen Sonderzöllen tatsächlich Fortschritte bringt, sagte Professor Levy. Er war Handelsberater in der Amtszeit von Präsident George W. Bush. "Für China wird es sehr schwierig nachzugeben und gleichzeitig das Gesicht zu wahren, wenn wir uns die Drohungen anschauen, die im Raum stehen." Trump zeige beinahe keine Absicht, auf Zölle zu verzichten, "selbst, wenn er ein Handelsabkommen schließt, für das er sich so stark macht", sagte Levy.

US-Präsident Trump erhöht den Druck auf China und kündigt weitere Strafzölle an.

USA hoffen auf Zusagen Chinas

Die Trump-Administration will offenbar Handelsbeschränkungen so lange einsetzen, bis sicher ist, dass China sich auch an Zusagen hält. Sollten beide Seiten einmal ein Abkommen unterzeichnen. Bis dahin gebe es einen einfachen Weg, Sonderzölle auf Importe zu vermeiden, schrieb der Präsident auf Twitter: "Stellt Eure Produkte in den guten alten Vereinigten Staaten her."

Der Tweet dürfte bei vielen US-Amerikanern auf Zustimmung stoßen.

Handelsstreit: "Kosten gehen an die Konsumenten"

Torsten Teichmann, ARD Washington

11.05.2019 19:41 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 11. Mai 2019 um 11:00 Uhr.