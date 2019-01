Fünf Tote in Escape-Room Behörden werfen Betreiber Fahrlässigkeit vor

Was ist ein Escape-Game?

Bei einem Escape-Game versucht eine Gruppe, aus einem abgeschlossenen Raum innerhalb einer vorgegebenen Zeit zu entkommen. Diese Spielform ist in den vergangenen Jahren in vielen Ländern populär geworden. Auch in Deutschland gibt es diverse Angebote. Meist dauert das Spiel eine Stunde. Dabei müssen die Teilnehmer mit Teamwork, logischem Denken und Geschick Aufgaben lösen. Die Räume sind aufwendig dekoriert und meist mit vielfältiger Technik versehen. Typische Mission sind Schatzsuchen oder Verbrecherjagden. Das Escape-Game wird von einem Spielleiter per Video überwacht.