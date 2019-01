Trumps Sicherheitsberater wird in Ankara kurz abgespeist: Das Treffen mit Boltons Amtskollegen endet ohne Konferenz. Stattdessen wettert Präsident Erdogan gegen die US-Bedingungen für einen Abzug aus Syrien.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Forderungen der US-Regierung zum Truppenabzug aus Syrien eine Absage erteilt. "Es ist unmöglich, Boltons Botschaft aus Israel zu schlucken", sagte er vor Abgeordneten seiner Partei kurz nach dem Ende des Besuchs von US-Präsident Donald Trumps Sicherheitsberater. John Bolton habe einen "schweren Fehler" gemacht.

Trumps Sicherheitsberater hatte am Sonntag in Israel Bedingungen für den angekündigten Abzug von US-Truppen aus Syrien aufgestellt: Unter anderem fordern die USA von der Türkei Sicherheitsgarantien für in Syrien kämpfende Kurden.

Knackpunkt zwischen USA und Türkei: Die YPG

Dabei geht es vor allem um die kurdische Miliz YPG, die von der Türkei als Terroristengruppe angesehen wird. Für die USA sind die YPG-Kämpfer hingegen wichtige Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat".

Erdogan zufolge hat die Türkei inzwischen ihre Vorbereitungen für Militäroperationen in Syrien nahezu abgeschlossen, die auf kurdische Kämpfer abzielen. "Wir werden sehr bald zur Tat schreiten, um die Terrorgruppen in Syrien zu neutralisieren", sagte er.

Treffen der Sicherheitsberater in Ankara

Dem Sender CNN Türk zufolge sollen "Boltons Bemerkungen in Israel" auch der Grund dafür sein, dass ihm bei seinem Besuch ein Treffen mit Erdogan oder Außenminister Mevlüt Cavusoglu verwehrt blieb.

Bolton war zuvor mit Erdogans Sicherheitsberater Ibrahim Kalin zu Gesprächen zusammengekommen. An dem Treffen nahmen US-Generalstabschef Joseph Dunford und der Syrienbeauftragte James Jeffrey teil. Auf türkischer Seite waren neben Kalin die Stellvertreter von Geheimdienstchef Hakan Fidan, des Verteidigungsministers Hulusi Akar und des Außenministers Mevlüt Cavusoglu anwesend.

Das Treffen endete nach zwei Stunden, ohne dass Angaben zum Inhalt der Gespräche bekannt wurden. Eine abschließende gemeinsame Pressekonferenz wurde abgesagt.

Michael Bolton (links im Bild) und Ibrahim Kalin geben sich nach ihrem Treffen in Ankara die Hand.

US-Koalition greift Dorf in Ostsyrien an

Trump hatte vor Weihnachten überraschend angekündigt, er wolle alle Truppen aus Syrien abziehen, die dort gegen den IS kämpfen. Zwischenzeitlich hat er seine Aussagen jedoch mehrfach relativiert - etwa, indem er darauf hinwies, dass er keinen Zeitraum für den Abzug genannt habe.

Kampfflugzeuge des US-Bündnisses griffen am Dienstag das von IS-Kräften gehaltene Dorf Schaafa in Ostsyrien an. Gestern hatte die Aktivistengruppe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bereits berichtet, IS-Kämpfer hätten zahlreiche Kämpfer der Demokratischen Kräfte Syriens getötet.

US-Außenminister Pompeo in Jordanien

US-Außenminister Mike Pompeo erklärte vor seiner Abreise in den Nahen Osten, dass der IS nicht wiedererstarken dürfe: Die USA stünden weiter zu allen Einsätzen, zu denen sie sich in den vergangenen zwei Jahren verpflichtet hätten.

Pompeo will auf einer Reise in acht arabische Hauptstädte für höheren Druck auf den Iran werben. Der erste Halt seiner Reise ist das Königreich Jordanien.